L’appuntamento immancabile è fissato per domenica 22 ottobre quando dagli studi romani intitolati a Fabrizio Frizzi della Rai andrà in scena la sesta puntata di Domenica in. Prosegue dunque il cammino del programma domenicale di Rai1 diretto e condotto da Mara Venier. Continua come sempre con il suo carico di ospiti, a partire dal pezzo da novanta che TvBlog vi ha già anticipato 48 ore fa. Si tratta del grande cantautore emiliano Zucchero Fornaciari.

Sarà lui il protagonista dello spazio musicale, che ormai sta diventando un format a se stante del programma della prima rete Rai. Naturalmente Zucchero non sarà l’unico ospite della nuova puntata di Domenica in. Si aprirà con un talk su Ballando con le stelle, che proprio la sera prima avrà messo in scena la sua prima puntata. Ci sarà dunque l’occasione di parlare un po’ delle prime esibizioni dei nuovi concorrenti del programma di Milly Carlucci e di tutto quello che sarà successo intorno ad esse.

Il talk su Ballando con le stelle

In questo spazio si segnala la presenza intanto di due dei componenti della fantastica giuria di Ballando con le stelle, ovvero l’immancabile Guillermo Mariotto e la preziosissima Selvaggia Lucarelli. Dallo show del sabato sera di Rai1 saranno ospiti nel talk condotto da Mara Venier la conduttrice Rosanna Lambertucci ed il giornalista Antonio Caprarica. Poi oltre a Zucchero Fornaciari, sempre per il mondo della musica, si segnala la presenza a Domenica in di Emma Marrone.

Emma Marrone a Domenica in

Emma presenterà dall’amica Mara il suo nuovo lavoro, il settimo, dal titolo “Souvenir“. Nel suo nuovo album Emma ha raccolto alcuni dei suoi ultimi successi, ma anche tanti inediti. Fra questi figura il brano “Intervallo” dedicato proprio al padre, morto lo scorso anno dopo una battaglia contro la leucemia.

Emma Marrone canta “Intervallo”

Paola Turci e Miriam Leone

Sempre per la musica ospite di Mara Venier domenica Paola Turci e per il cinema Miriam Leone, presto mamma. A proposito di questo lieto evento, l’attrice l’ha così commentato in una recente intervista a “Vanity Fair“:

“Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Ogni storia riguardo alla maternità può nascondere una gioia, una sofferenza, o una pacifica indifferenza. Nessuno lo sa e nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato”.

Appuntamento dunque per la sesta puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier a domenica 22 ottobre dalle ore 14 su Rai1.