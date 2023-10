Ormai è diventato un format all’interno di Domenica in. Ci riferiamo al momento musicale in cui Mara Venier ha un faccia a faccia con un esponente di spicco del mondo musicale nostrano. Nella puntata di Domenica in dello scorso 8 ottobre, questa parte del programma della domenica pomeriggio di Rai1 è stata occupata dall’intervento di Tommaso Paradiso. In quell’occasione ha lanciato il suo nuovo lavoro “Sensazione stupenda” ed il nuovo tour che lo vedrà impegnato a breve e poi nella prossima estate 2024.

Ma ci ricordiamo anche i momenti con Claudio Baglioni e con Eros Ramazzotti, tanto per citarne due. Domenica prossima, 22 ottobre 2023, si replica. E’ previsto infatti nella quarta puntata della stagione 2023-2024 di Domenica in un altro momento musicale di questo tipo. Sarà ospite infatti di Mara Venier un elemento di spicco del panorama musicale italiano: Zucchero. Per altro Zucchero è stato già ospite di zia Mara in una precedente puntata di Domenica in e ora ci torna.

Zucchero a Domenica in

Ci torna anche per lanciare un nuovo impegno. Per la prima volta il cantautore emiliano sarà al cinema. Il 21 ottobre infatti sarà presentata in anteprima alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma il film documentario “Zuccchero Sugar Fornaciari“. Nella pellicola di Valentina Zanella e Giangiacomo De Stefano lo stesso Zucchero racconterà la sua straordinaria carriera. Ci saranno anche testimonianze di suoi amici e colleghi.

Presenti nel film amici ed artisti del calibro di Bono, Sting, Brian May, Paul Young, Andrea Bocelli, Salmo, Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Roberto Baggio, Jack Savoretti, Don Was, Randy Jackson e Corrado Rustici. “Zucchero Sugar Fornaciari” è una produzione K+, in collaborazione con Adler Entertainment e Ela Film, ed è distribuito da Adler Entertainment. RTL 102.5 è la radio ufficiale del film documentario.

Un appuntamento dunque da non perdere quello di domenica pomeriggio su Rai1 per rivedere e raccontare lo straordinario percorso artistico di Zucchero Fornaciari, fra musica e parole. In uno spazio a Domenica in che è diventato ormai un format a se stante, pronto, chissà, a sbarcare nella prima serata di Rai1.