Sarà una delle (poche) novità in prima serata dell’Intrattenimento Rai, Anche per questo motivo c’è una certa attesa intorno a Forte e chiara, il programma che porterà Chiara Francini nel prime time di Rai1. L’attrice negli ultimi tempi non ha sbagliato un colpo: dopo l’approdo come giurata a Drag Race Italia (prima su Discovery+ e Real Time, poi su Paramount+) ha convinto pubblico e critica al Festival di Sanremo del 2023, a cui ha preso parte in veste di co-conduttrice del venerdì. In particolare, ha fatto centro il monologo sulla maternità e sul cosa voglia dire sentirsi madre senza avere davvero un figlio.

Forte e Chiara, ecco il nuovo programma di Rai1

Forte e Chiara, titolo tratto dal libro e dallo spettacolo teatrale dell’attrice toscana, avrà inizio su Rai1 mercoledì 10 aprile e non venerdì 12 come inizialmente previsto. Alla regia – lo avevamo già anticipato su TvBlog, – ci sarà Duccio Forzano. Oggi siamo in grado di svelare i nomi di alcuni ospiti del primo appuntamento, che andrà in scena a partire dalle ore 21.30 in diretta dagli studi Dear di Roma. La produzione è affidata a Ballandi.

Forte e Chiara, gli ospiti della prima puntata

Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, Chiara Francini ospiterà il volto di punta della fiction Rai Luca Argentero, ma anche il toscanissimo (come lei!) trio formato da Carlo Conti, Giorgio Panariello e Leonardo Pieraccioni. Quest’ultimo è stato regista e collega della Francini nel film uscito qualche settimana fa al cinema dal titolo Pare parecchio Parigi.

Dunque, nomi popolari e di richiamo per l’esordio di Forte e Chiara, che si configura come un vero e proprio one woman show, con mattatrice Chiara Francini che lo ha già ‘testato’ con successo in teatro. Tre le puntate previste nel corso delle quali l’attrice fiorentina potrà fare sfoggio di talento, ironia e… del suo gatto Rollone.