Si intitola Forte e Chiara il nuovo programma di Rai1, condotto da Chiara Francini. Il debutto è fissato per venerdì 12 aprile in prima serata. Tre le puntate previste. Alla regia, secondo quanto risulta a TvBlog, ci sarà Duccio Forzano. Si tratterà di un one woman show al quale parteciperanno colleghi e amici della padrona di casa, che nel 2023 si è fatta apprezzare al Festival di Sanremo. In queste settimane si sta definendo il cast fisso. Le registrazioni si terranno tra marzo e aprile presso gli studi Fabrizio Frizzi (Dear) di Roma. La produzione sarà targata Ballandi.

Il titolo Forte e Chiara è lo stesso del libro e dello spettacolo teatrale dell’attrice toscana, recentemente vista al cinema in Pare parecchio Parigi, l’ultimo film di Leonardo Pieraccioni.

Forte e Chiara, il libro

Opera autobiografica, è il romanzo di formazione di una ragazza di provincia che, imbevuta di sogni, si lancia nella vita per metterli in atto senza risparmiarsi, bruciandosi talvolta la pelle, con fatica e caparbietà. Nella seconda parte è anche una riflessione illuminante e profonda, talvolta grave, sulla tirannide del denaro e del potere che governa i comportamenti umani e, in chiusura, sulla condizione di ogni donna: quella di essere sempre dilaniata fra realizzazione personale e desiderio di maternità. Ovvero di essere destinata a una felicità, per definizione, mutilata. «Perché la parte più complessa per una donna è nascere tale. Bello e terrificante.

Forte e Chiara anche a teatro

Un memoir, un racconto umano vivo e rivoluzionario. Un one-woman show in cui Chiara Francini ripercorre la sua vita, unica, eppure così simile a quella di tanti altri. Con il sarcasmo e l’ironia tagliente che la contraddistinguono, Chiara si racconta attraverso la musica, vicende personali e pubbliche, dicendo sempre la verità, senza far sconti a nessuno, in primis a sé stessa.