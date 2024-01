Cosa ci proporrà Rai 1 nel campo dell’intrattenimento per il nuovo anno? Molti titoli sono stati già svelati, anche qui su TvBlog. Oggi cercheremo di mettere ordine, dando ai medesimi titoli un senso cronologico di messa in onda.

Il “Colpo di luna” su Rai1 di Virginia Raffaele

Si parte da venerdì 12 gennaio quando andrà in onda lo spettacolo di varietà Colpo di luna con protagonista l’eclettica Virginia Raffaele. Saranno tre serate di un one woman show, prodotte con la collaborazione della società Blu Jazmine di Ilaria Dalla Tana. La medesima società che produsse lo scorso anno Benedetta primavera, cui Colpo di luna prenderà in qualche modo le consegne, visto che entrambi i programmi si reggevano sulle qualità artistiche delle conduttrici. Prima Loretta Goggi ed ora Virginia Raffaele.

Festival di Sanremo, The voice senior, Claudio Baglioni

Le registrazioni di questo varietà sono già in corso, quindi fioccano le “anteprime” sugli ospiti. Fra quelli che più “eccitano” ci sono Gianni Morandi, Fabio De Luigi e forse Sabrina Ferrilli. Poi dopo il Festival di Sanremo 2024, l’ultimo (oppure no?) della coppia Amadeus-Fiorello, sarà la volta di un ennesimo ciclo del talent musicale The voice senior, sempre condotto da Antonella Clerici e sempre con la stessa giuria di Voice kids. Tornano dunque sulle sedie girevoli Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè e Arisa. Segnaliamo poi per mercoledì 14 febbraio su Rai1 la messa in onda dello Special con Claudio Baglioni dal titolo A tutto cuore.

Lo show di Chiara Francini e il nuovo talent di Milly Carlucci

Dopo Voice senior sarà la volta di uno show teatral-musicale che vedrà protagonista l’attrice Chiara Francini. L’ex valletta di Pippo Baudo in una Domenica in del passato, accoglierà negli studi Rai cantanti, attori, musicisti, comici, giocolieri e chi più ne ha più ne metta, in un varietà ancora in costruzione, titolo compreso. Quindi a fine stagione sarà la volta di Milly Carlucci che dopo aver messo in soffitta il Cantante mascherato, tornerà in video con un nuovo talent show con protagonisti artisti di ogni tipo, naturalmente giudicati dall’immancabile giuria. Saranno cinque puntate in onda a maggio su Rai1 appunto di venerdì sera.

Tali e quali con Carlo Conti, gli Speciali dell’Eredità e i Migliori anni

Per quel che riguarda il sabato si parte con le dirette di Tali e quali con Carlo Conti e l’immancabile giuria composta da Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello, più il consueto quarto giurato tale e quale ad una celebrità. Ecco poi il Festival di Sanremo 2024 con Amadeus. A seguire tre appuntamenti speciali con L’Eredità condotti dal nuovo padrone di casa del preserale di Rai 1 Marco Liorni. A fine stagione ecco il ritorno dei Migliori anni di Carlo Conti dedicati, come anticipato proprio da questa testata, ai 70 anni della televisione in Italia.

L’Eurovision song contest più alcuni eventi chiudono la stagione di Rai1

Spazio poi alla finale dell’Eurovision song contest 2024, più alcune prime serate del sabato successive al più importante appuntamento canoro europeo dell’anno, probabilmente serate evento. Previste poi serate evento nel corso dei prossimi mesi condotte da Massimo Giletti, la prima dedicata ai 70 anni della televisione in Italia.