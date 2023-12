Quale sarà, come sarà, quando sarà il nuovo impegno di Milly Carlucci per la prossima primavera su Rai 1? Scopri in anteprima le anticipazioni sul nuovo programma tv.

E così il Cantante mascherato è finito in soffitta. Per lo show primaverile di Milly Carlucci dunque quest’anno non ci saranno più maschere e costumi da indossare per le celebrità che si mettevano in gioco fra una canzone e l’altra. Dopo la chiusura prossima ventura di Ballando con le stelle 2023, prevista con la finale di sabato 23 dicembre, Milly ed il suo staff inizieranno da subito a lavorare per mettere in piedi il nuovo impegno televisivo.

Il nuovo impegno televisivo di Milly Carlucci

Un impegno naturalmente sempre nel campo dell’intrattenimento, che stavolta però non andrà in onda più in inverno, come accadeva con il Cantante mascherato, ma che si protrarrà più in là. Secondo quanto apprendiamo infatti il ritorno in video di Milly Carlucci con un nuovo show non dovrebbe avvenire prima del maggio 2024.

Un nuovo talent show su Rai 1 per Milly Carlucci

Già, si, ritorno, ma con che cosa. Pare che il nuovo programma di Milly Carlucci sarà un talent show che vedrà protagonisti artisti chiamati ad esibirsi nelle loro specialità. Potremo vedere dunque il cantante, l’attore, il prestigiatore, il mentalista, il giocoliere, il comico, il trapezista, l’atleta acrobata, insomma arte di tutti i tipi. Le esibizioni poi saranno giudicate dall’immancabile giuria, con l’innesto delle votazioni social del pubblico. Il tutto rigorosamente in diretta e con un meccanismo ancora da definire nei dettagli, giuria compresa.

Il meccanismo

Ma la particolarità di questo nuovo talent sarà che gli artisti verranno lanciati da quattro celebrità che in qualche modo saranno i loro padrini, o se preferite i loro talent scout. Innescando cosi fra di loro una gara su chi è più bravo a trovare i migliori talenti scelti e votati da giuria e pubblico televisivo.

I talent scout e la giuria

Dicevamo comunque che lo show, che per ora non ha ancora un titolo definitivo, è in fieri. Sulla giuria, o meglio sulle quattro celebrità che vestiranno i panni del talent scout, però ci sentiamo di lanciare alcune sensazioni circa chi ci possa essere. Due nomi su tutti, il primo è quello di uno dei protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle, ovvero Teo Mammucari, di cui vi abbiamo già dato conto degli interessamenti in atto di varie reti circa il suo futuro televisivo. Il secondo è quello di Flavio Insinna, già ottimo investigatore del Cantante mascherato ed ora fermo televisivamente parlando, stante la decisione Rai di togliergli la conduzione dell’Eredità, affidandola a Marco Liorni.

Quando andrà in onda e le puntate

L’appuntamento comunque per questo nuovo talent show di Milly Carlucci è per i venerdì di Rai 1, presumibilmente cinque, da maggio. Il programma sarà prodotto con la collaborazione della sempre più presente in Rai società televisiva Fremantle di messere Tombolini Marco.