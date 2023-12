Per l’attuale concorrente dello show diretto e condotto da Milly Carlucci in arrivo nuove opportunità professionali in televisione, vediamo come stanno le cose

Sono passati ormai 33 anni da quando il grande Fabrizio De Andrè mandò alle stampe il suo dodicesimo album di inediti dal titolo “Le nuvole“. All’interno di questo lavoro c’era un piccolo grande gioiello di canzone dal titolo “Don Raffaè“. Un’elegante tarantella scritta dallo stesso De Andrè insieme a Massimo Bubola, con la complicità del percussionista siciliano Alfio Antico. Nel pezzo si racconta di un detenuto di Poggioreale, camorrista e del suo compiacente secondino. Un brano che è diventato un nuovo classico della musica napoletana. Canzone cantata dallo stesso De Andrè in un dialetto che lo stesso cantautore genovese definì “maccheronico”. Nelle ultime ore questa canzone è stata “centonizzata” da Teo Mammucari, fra i protagonisti di questa edizione di Ballando con le stelle.

Teo Mammucari e “Don Raffaè”

Il simpatico comico romano ha infatti “riscritto” in una storia su Instagram il testo del celebre brano di Fabrizio De Andrè adattandolo ai protagonisti, al clima e alle situazioni che ha incontrato in questa esperienza nello show diretto e condotto da Milly Carlucci. Uno show che domani sera vivrà la sua ottava emissione.

Il futuro professionale

Di Teo Mammucari si sta parlando e discutendo in queste ultime ore circa il suo futuro professionale. Un futuro che potrebbe avere più strade davanti. Di certo lo vedremo in onda ad inizio 2024 sul canale Nove che trasmetterà il prossimo 18 gennaio 2024 la ripresa televisiva del suo spettacolo teatrale “Sarà capitato anche a voi”. Un one man show che mette a nudo tutte le abilità artistiche di showman a 360 gradi. Uno showman che, dopo l’uscita dalla “comfort zone” di Mediaset e delle “Iene“, forse ormai troppo stretta, cerca di spiccare il volo artistico per poter lasciar esplodere le sue qualità di uomo di spettacolo.

Per fare questo ecco la ricerca di un’occasione professionale che, oltre allo spettacolo teatrale che lo porta in giro per l’Italia, abbia anche uno sbocco televisivo. Messa in onda del suo spettacolo teatrale a parte sul Nove, pare ci siano altre opportunità catodiche per Teo Mammucari. Secondo quanto ci risulta ci sarebbero infatti in corso contatti fra il comico attualmente arruolato da Milly Carlucci a Ballando con le stelle e alcuni canali televisivi nazionali.

Le proposte in campo

Nel corso di queste trattative sarebbero state messe sul tavolo idee per spettacoli destinati sia a Nove che a Rai2. Contatti in corso dunque fra il comico romano e queste due realtà televisive. Chissà però che per Teo si possano riaprire le porte di Rai1, rete che potrebbe certamente riservagli una platea televisiva più ampia rispetto a Nove e Rai2, magari in un programma che lo veda in campo ancora con Milly Carlucci la prossima primavera. Chissà c’è tempo per pensare e per decidere.

Intanto l’appuntamento per Teo resta confermato per domani sera all’ottava puntata su Rai1 di Ballando con le stelle, che si appresta a vivere il suo epilogo che resta fissato per la finale dell’edizione 2023 di sabato 23 dicembre.