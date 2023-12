Dopo la settima puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato sera su Rai1, ecco che la squadra capitanata da Milly Carlucci è pronta a preparare la sfida di sabato prossimo con il nuovo competitor, ovvero il Grande fratello. Una sfida che vedrà al suo centro, come sempre, la porzione dedicata al ballerino per una notte. Nella puntata in onda sabato 9 dicembre 2023, in prima serata su Rai1, i riflettori saranno puntati sul numeratore di Telethon. Coincide infatti con il prestigioso show prodotto in collaborazione di Ballandi multimedia, la partenza della raccolta 2023 della più celebre maratona televisiva italiana.

Ballando con le stelle e il Telethon 2023

Ballando con le stelle e la squadra diretta dal generale Carlucci Milly farà infatti partire il numeratore, che per tutta la settimana albergherà nei vari programmi del day time della televisione pubblica, per raggiungere l’apice domenica 17 dicembre, quando subito dopo il Tg1 delle ore 20 partirà lo spettacolo musicale natalizio NaTale e Quale Show, diretto e condotto da Carlo Conti. Uno show di cui TvBlog vi ha già raccontato i dettagli e presentato il relativo cast.

Ballando con le stelle e i ballerini per una notte dell’ottava puntata

Ma la puntata numero otto di Ballando con le stelle, in onda sabato 9 dicembre 2023, presenterà anche, oltre ovviamente alla gara fra le “stelle” in campo, anche il consueto momento del ballerino per una notte. E come ci hanno abituato quest’anno, saranno due i ballerini per una notte di sabato. Come già trapelato infatti in campo per guadagnare il consueto tesoretto ci saranno Stefano De Martino e Gabriel Garko.

I ballerini per una notte della semifinale

Siamo in grado però di anticiparvi che nella nona puntata, ovvero quella che precede la finale di sabato 23 dicembre, i due ballerini per una notte dovrebbero essere Max Giusti e Gabriella Pession. Trattative in corso. Entrambi volti Rai, il primo della divisione intrattenimento e la seconda del dipartimento fiction. Giusti e la Pession saranno senza dubbio in grado di dimostrare anche la loro valenza tersicorea.

Appuntamento intanto nel ruolo di ballerini per una notte di sabato 9 dicembre 2023 per la puntata numero otto di Ballando con le stelle con Stefano De Martino e Gabriel Garko e per la semifinale del 16 dicembre in campo ci sono Max Giusti e Gabriella Pession.