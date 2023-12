Il Grande fratello dunque ha debuttato nel sabato sera televisivo ieri 2 dicembre 2023. Una puntata molto scoppiettante con due nuovi ingressi. Sono entrati infatti nella casa più spiata d’Italia Greta e Rosanna Fratello. Ma non è tutto, come avevamo avuto modo di anticiparvi, le nuove puntate del Grande fratello al sabato sera, imponevano l’inserimento di nuove forze per dare linfa alle dinamiche della casa.

Grande fratello, i due nuovi ingressi

Ecco dunque che anche domani, nella puntata di lunedì 4 dicembre del Grande fratello entreranno due nuovi concorrenti. Sui vari media si sono rincorse le voci di questi nuovi concorrenti, qui ora siamo in grado di anticiparveli, dando loro un nome ed un volto. Il primo ingresso che vi anticipiamo è quello di una persona nota ad uno dei concorrenti della casa. Si tratta infatti di una conoscenza del bel Massimiliano Varrese.

L’ingresso di Monia La Ferrera

Domani sera infatti entrerà nel programma di Canale 5 l’ex di Varrese, ovvero Monia La Ferrera. L’attore ha conosciuto Monia nello scalo romano, c’era uno sciopero e lui ha fermato la prima hostess che ha trovato per chiedere informazioni. Così è stato folgorato dal suo sguardo, di lei diceva: “Monia è adorabile”. L’ingresso di Monia certamente aprirà altre dinamiche nella casa di Cinecittà. D’altronde lo stesso Varrese, nella puntata di sabato sera del Grande fratello, ha ammesso di essere in un periodo di riflessione personale. Periodo nato con l’esperienza al Grande fratello, quasi cercata per trovare le risposte alle domande che gli balenavano nella testa da tempo. Che l’ingresso di Monia lo possa aiutare a trovare le risposte che cerca? Lo scopriremo da domani in poi seguendo il Grande fratello.

Federico Massaro al Grande fratello

Il secondo ed ultimo ingresso della puntata di domani sera del Grande fratello è quello di un apprezzato modello che vive a Seoul. Se n’è tanto parlato in questi giorni dopo le rivelazioni di Alfonso Signorini. TvBlog può confermare che si tratta di Federico Massaro. Puntata dunque molto scoppiettante quella che si prepara per domani sera, il cui appuntamento resta fissato in prime time su Canale 5 subito dopo la consueta puntata di Striscia la notizia.