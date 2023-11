Cambiamenti in vista nei palinsesti di Canale 5 del prossimo mese di dicembre 2023. La direzione distribuzione della principale azienda commerciale italiana, che da gennaio vedrà alla sua guida l’ottimo Giovanni Modina, sta facendo rimescolamenti circa la programmazione del dodicesimo mese dell’anno. Cambiamenti che andranno a focalizzarsi principalmente sul prime time del sabato sera di Canale 5 e che vedrebbero coinvolto il Grande fratello. Attualmente in questo slot è posizionato lo spettacolo di varietà Tu si que vales, che con la fine di questo mese terminerà la sua cavalcata nell’autunno 2023 con una puntata speciale del “Meglio di“.

Ipotesi sabato sera con il Grande fratello

La direzione palinsesti Mediaset starebbe dunque pensando a cosa collocare nei sabati sera del mese di dicembre al posto che è stato di Tu si que vales. Secondo le ultime indiscrezioni che abbiamo avuto modo di captare, al sabato sera ci sarebbe l’intenzione di posizionare quattro raddoppi del Grande fratello. Ecco dunque che il 2, il 9, il 16 ed il 23 dicembre 2023 potrebbero andare in onda altrettante puntate del reality show di Endemol. Puntate a cui andranno ad aggiungersi naturalmente anche le canoniche emissioni del lunedì.

Gli ascolti del Grande fratello

Una scelta quella di Mediaset di utilizzare ancora una volta il Grande fratello nel suo prime time che impone una riflessione. Il GF in questa prima porzione di stagione televisiva ottiene nei suoi due appuntamenti settimanali una media del 18% di share. Come abbiamo visto nel nostro Focus ascolti, la media in prime time di Canale 5 in questa prima porzione di stagione si attesta al 14,6% di share. Il reality show condotto da Alfonso Signorini quindi è oro colato per le casse di Publitalia, che naturalmente spinge sempre di più affinché questo programma occupi le serate di Canale 5.

Grande fratello, il core business di Canale 5

Quindi anche se era previsto uno stop per il periodo dicembrino della seconda puntata settimanale, ecco che puntuale è arrivata l’idea della direzione palinsesti Mediaset di chiedere ad Alfonso Signorini & company di continuare con i raddoppi. Raddoppi che verrebbero posizionati nella serata del sabato post Tu si que vales. Grande fratello dunque dovrebbe tirare il carretto anche questa volta. Diventando quindi un po’ il jolly di Canale 5. Programma questo che potrebbe andare in onda anche nella serata di Capodanno, magari con un bel ballo dei concorrenti sotto le note dei componimenti della famiglia Strauss. Alla luce di tutto ciò diventano sempre più grotteschi i discorsi di chi si lancia a prevedere futuri stop di questo programma, che quindi è sempre più il core business di Canale 5. Al netto di tutti i discorsi di ripulimenti editoriali.