A Mediaset si cambia. Secondo quanto ci risulta Marco Paolini, da anni direttore generale palinsesto e distribuzione di Mediaset lascia l’incarico e l’azienda per raggiunti limiti d’età. Al suo posto arriverà Giovanni Modina. Questo è quanto apprendiamo da ambienti vicini a Mediaset. Modina, già vice direttore generale gestione diritti dell’azienda, nonché direttore di Canale 5 per sei anni e più recentemente direttore dei contenuti di Mediaset Premium, è stato proprio il vice di Paolini negli ultimi anni, di cui ora prende il posto.

Giovanni Modina nuovo direttore palinsesti Mediaset

Un passato al Banco di Roma ed un amore per l’architettura, Modina approda a Fininvest dopo un master a Publitalia ’80 lasciando lo stipendio fisso da bancario. Diventa direttore di Canale 5 il primo aprile del 2001, una data particolare, ma non fu uno scherzo. Tanto che resta alla guida dell’ammiraglia del gruppo Mediaset per ben sei anni. Dice in una intervista di aver avuto qualche perplessità sul Grande fratello, perplessità però subito superata con una frase detta da un suo collega :

“Io fotografo la realtà, da ciò che vedo capisco quello che chiede il pubblico e questo gli diamo. Tu hai un’impostazione simile a quella della Rai anni ’60 di Bernabei, quasi da maestro Manzi. Quella è solo un’impostazione oggi presuntuosa”.

Retroscena TvBlog: Chi era in corsa con Modina

Ora gli tocca di guidare la direzione palinsesto e distribuzione di Mediaset. Insomma Giovanni Modina sarà lo Stefano Coletta del biscione. In corsa per questo prestigioso incarico, che gerarchicamente parlando lo mette al di sopra dei direttori di rete, c’era proprio uno degli attuali direttori di canale di Mediaset. Parliamo nello specifico del buon Giancarlo Scheri, attuale direttore di Canale 5.

Al posto di Scheri, sarebbe arrivato a guidare Canale 5 Marco Costa, direttore dei canali tematici del gruppo di Cologno Monzese. Alla fine della fiera però l’ha spuntata Giovanni Modina, che diventa quindi nuovo direttore generale palinsesto e distribuzione dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi.

L’editore avrebbe chiesto a Marco Paolini di restare. Invito però che Paolini avrebbe declinato per iscriversi all’università e prendere una seconda laurea e dedicare più tempo alla famiglia. Buon lavoro quindi a Giovanni Modina per il suo nuovo incarico a Mediaset e buona vita a Marco Paolini.