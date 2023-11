Movimenti, grandi movimenti in quel di Mediaset sul fronte dei palinsesti. Oggi qualcuno da quelle parti ha preso un mazzo di carte, con sopra i titoli di alcuni programmi d’intrattenimento e lo ha gettato in aria, facendolo cadere sulla scrivania. Poi coprendosi gli occhi con una benda, ha preso una ad una le carte e le ha poi posizionate sui giorni del calendario. Alla luce di tutto ciò ecco le ultime notizie circa la messa in onda dei prossimi programmi d’intrattenimento del biscione.

Mediaset e il palinsesto mobile

Naturalmente la nostra ricostruzione è di fantasia. Vera è invece la riunione avvenuta nelle ultime ore nelle segrete stanze dei dirigenti Mediaset per decidere la collocazione dei vari programmi. Si cerca in tutti i modi di trovare la quadra migliore, sia per tutelare le trasmissioni, sia per contro programmare Rai1. Arrivano infatti notizie rispetto alle decisioni di “appoggiare” i programmi prossimi futuri, segnatamente di Canale 5, della direzione palinsesti Mediaset. Ripetiamo, i palinsesti son cosa mobile, quindi nulla è certo, ma vediamo ora come stanno le cose.

Quando parte Io canto generation

Partiamo da Io canto generation, che dopo essere stato appoggiato di domenica e successivamente di mercoledì, oggi ha trovato un altro giorno. Il varietà musicale di Gerry Scotti -dovrebbe- partire, usiamo prudentemente il condizionale, giovedì 16 novembre. Passiamo ora al Grande fratello, che chiuderà il suo raddoppio settimanale proprio il giorno prima.

Il Grande fratello di mercoledì

Il Grande fratello dunque andrà -anzi dovrebbe- andare in onda mercoledì 15 novembre in prima serata su Canale 5, con la sua ultima puntata doppia. Poi dalla settimana successiva e fino al termine delle festività natalizie, il reality show condotto da Alfonso Signorini andrà in onda solo il lunedì sera. Poi, come già noto, il venerdì sera, contro The Voice kids, arriverà Ciao Darwin.

Zelig, quando inizia

Il mercoledì, dopo l’ultima puntata “bis” del Grande fratello sarà occupato dalla nuova edizione di Zelig, che quindi conquista la serata più “morbida” della settimana, quella appunto del mercoledì. Quindi ricapitolando, al momento abbiamo mercoledì 15 novembre il Grande fratello. Giovedì 16 novembre la prima di Io canto generation. Quindi dal mercoledì dopo Zelig ed il venerdì versusThe Voice Kids il primo ciclo della nuova serie di Ciao Darwin.