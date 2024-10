Anticipazioni della puntata di sabato 19 ottobre 2024, alle ore 13:45, di Beautiful, la soap opera di Canale 5 giunta alla trentatreesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è subito dopo il Tg5. La storica soap opera è ambientata a Los Angeles e narra le vicende della Forrester Creations, la casa di moda della famiglia Forrester. Beautiful, in onda in Italia dal 1990, è la soap opera più vista a livello internazionale.

Anticipazioni Beautiful puntata 19 ottobre 2024 (s33 ep. 366-367-368): l’amicizia tra Brooke e Taylor inizia a incrinarsi

La Forrester prepara un grande evento a Roma

Tutti sono molto preoccupati per i possibili sviluppi tra Hope (Annika Noelle) e Thomas (Matthew Atkinson), sia per il matrimonio di lei che per la serenità in azienda. Brooke (Katherine Kelly Lang) va a trovare Taylor (Krista Allen) per discutere della faccenda, pregandola in nome della loro amicizia di chiedere a Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) di ritrattare ciò che ha detto. La loro amicizia, però, sembra incrinarsi. Alla Forrester Creations, Eric (John McCook), Carter (Lawrence Saint-Victor) e Ridge (Thorsten Kaye) discutono i dettagli del grande evento stampa di Hope For the Future che si terrà a Roma. Tutto sono elettrizzati, anche se serpeggia qualche preoccupazione per il fatto che Hope e Thomas si troveranno a lavorare fianco a fianco sottoposti ad un’altissima tensione.

Taylor e Brooke continuano a discutere

Deacon (Sean Kanan) è preoccupato dopo che la figlia gli ha comunicato la notizia del viaggio imminente. Hope, però, ripete che lei e Thomas hanno un rapporto esclusivamente professionale e che Thomas è davvero cambiato. Nel frattempo, Taylor e Brooke continuano a discutere a seguito dell’intromissione di Steffy nel matrimonio di Liam (Scott Clifton) e Hope e la loro antica rivalità sembra riaffiorare. Prima che il confronto trascenda, Brooke se ne va e torna alla Forrester Creations dove trova Ridge intento in una conversazione con Eric che la riguarda in prima persona.

Taylor vuole tornare insieme a Ridge

Eric è convinto che sia giunto il momento per suo figlio di riconciliarsi con Brooke e in effetti, rimasti soli, l’amore tra i due che cova sotto la cenere rischia di divampare. Taylor, invece, corre a Il Giardino, dove tenta per l’ultima volta di convincere Deacon a dichiararsi a Brooke, usando le sue abilità persuasive da psichiatra. Taylor si mostra convinta del fatto che l’unione tra Brooke e Deacon possa interrompere il ciclo tossico della rivalità legata a Ridge anche se non può più negare che il suo obiettivo comprenda anche il proprio ritorno con quest’ultimo.

