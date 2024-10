Ecco cosa succede oggi in Endless Love, la soap opera di Canale 5 ambientata in Turchia e con protagonisti due giovani innamorati

Anticipazioni Endless Love per la puntata di sabato 19 ottobre 2024, alle 14:45. La soap opera turca viene mandata in onda su Canale 5 da marzo nel proprio day time. Andata in onda su Star Tv dal 2015 al 2017, la serie conta nella versione originale 74 episodi, destinati a diventare più di 120 nell’edizione italiana.

Al centro della serie due giovani protagonisti: Kemal Soydere (Burak Özçivit) e Nihan Sezin (Neslihan Atagül). Lui, di umili origini; lei proveniente da una famiglia ricca ma piena di debiti: quando si incontrano per caso è amore a prima vista.

Ma la famiglia di Nihan vuole che la ragazza si sposi con il ricco e arrogante Emir Kozcuoğlu (Kaan Urgancıoğlu) per risolvere i propri problemi economici. Nihan è costretta ad accettare, allontanando dalla sua vita Kemal, che si trasferisce altrove. Ma quando Kemal torna ad Istanbul con una carriera avviata, capisce che non ha ancora dimenticato la donna.

CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE ANTICIPAZIONI DI ENDLESS LOVE DAL 14 AL 19 OTTOBRE 2024



Anticipazioni Endless Love puntata del 19 ottobre 2024: l’incidente

-La puntata finisce alle 16:30-

Nihan vuole più tempo

Kemal, che finalmente può abbracciare Deniz confermando l’impressione avuta fin dall’inizio di esserne il padre, dice a Nihan di voler trovare una soluzione per tutti e tre. Ma Nihan lo implora di attendere quel poco che basta affinché Emir sia impossibilitato a fargli del male: cosa che accadrebbe se portasse via quella che sulla carta è figlia di Emir.

La proposta di Kemal

Kemal e Nihan discutono. Lui, determinato ad unire definitivamente il loro destino, propone a Nihan una fuga o una convivenza. La donna si oppone e lo prega di avere pazienza: ha il terrore che Emir si vendichi facendo del male a Deniz. Mujgan (Ayşen İnci), intanto, ha un doloroso risveglio e cerca di parlare.

Il passato di Zehra e Zehir

Un confronto tra Zehra (Ece Mudessiroğlu) e Zehir (Uğur Aslan) porta ad una rivelazione sul passato della coppia: Zehra fu travolta da un’auto e perse il bambino mentre correva ad avvertire Zehir che suo padre l’aveva denunciato. La donna si assume la responsabilità di avere attraversato la strada senza fare attenzione ma accusa Zehir di averla portata lui su quella strada, a causa delle sue scelte di vita sbagliate.

Zeynep viene tentata da Emir

La determinazione di Zeynep (Hazal Filiz Küçükköse) a cambiare vita viene messa a dura prova da un incontro con Emir, sferzante e seduttivo. Asu (Melisa Aslı Pamuk) passa all’azione e mette in atto il suo progetto di sbarazzarsi della rivale, incaricando un suo scagnozzo di manomettere i freni dell’auto di Nihan, provocandole un incidente.

Nihan viene ricoverata in gravi condizioni

Nihan, dopo essere stata rianimata in ambulanza, arriva in ospedale in gravi condizioni. Durante l’intervento, i medici si accorgono che ha un’emorragia interna e ha urgente bisogno di sangue, ma le scorte dell’ospedale non sono sufficienti, così chiedono ai familiari di cercare dei donatori compatibili. Kemal ricorda che Zeynep ha lo stesso gruppo sanguigno di Nihan, così va immediatamente a prenderla. Emir pretende che Kemal non si avvicini alla sala operatoria e chiede alla vigilanza dell’ospedale di impedirgli l’accesso.

Replica Endless Love puntata di oggi su La 5

Le puntate delle soap opera vengono replicate, con qualche giorno di distanza dalla messa in onda in prima tv su Canale 5, su La 5: l’appuntamento è dal lunedì al venerdì dalle 19:05 alle 21:10, al ritmo di due episodi della serie al giorno.

Endless Love puntata di oggi in streaming

Se non siete riusciti a vedere la puntata odierna di Endless Love su Canale 5, potete recuperarla in streaming su Mediaset Infinity, dove è anche possibile vedere tutte le puntate andate in onda. A questo link la pagina ufficiale della serie.