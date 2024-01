Il 2024 è l’anno che segnerà il ritorno in Rai di Massimo Giletti. Dopo alcune stagioni passate a La7 con Non è l’Arena, il conduttore piemontese farà dunque ritorno ufficialmente a casa. Massimo Giletti è infatti nato televisivamente parlando alla televisione pubblica. Facendo un veloce volo nella sua carriera, lo troviamo all’inizio alla corte di Giovanni Minoli a Mixer quale inviato d’assalto. Poi c’è la chiamata alle armi di Michele Guardì prima a Mattino in famiglia e poi ai Fatti vostri.

Quindi l’approdo a Rai1 nel pomeriggio feriale della prima rete attualmente occupato da Caterina Balivo. Fino al grande successo dell’Arena la domenica pomeriggio della prima rete. Insomma quello che sta per arrivare per Massimo Giletti è un ritorno importante. Da queste colonne vi abbiamo dato conto delle tappe di questo percorso che vedrà il giornalista piemontese tornare alla corte del cavallo di viale Mazzini.

Le tappe di avvicinamento saranno quelle degli Speciali che Massimo Giletti confezionerà per la prima serata di Rai1 da qui al prossimo mese di giugno. Saranno degli appuntamenti, probabilmente uno al mese, dedicati a importanti avvenimenti della storia e del costume italiano. Il primo di essi già in calendario sarà quello dedicato ai settant’anni della televisione nel nostro paese.

Questa serata speciale andrà in onda fra la fine di febbraio e l’inizio di marzo. Sarà una grande serata spettacolo con ospiti i più grandi personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana in questi settant’anni. Sarà un grande racconto corale diretto da Massimo Giletti, in cui si incroceranno i volti della televisione italiana, con gli eventi del nostro paese che hanno fatto loro da sfondo.

Mancano poche ore alla firma del contratto che legherà Giletti alla Rai. La particolarità però, di cui ci giunge voce, è che questo contratto avrà un limite temporale coincidente con i mesi in cui andranno in onda questi Speciali. In altre parole il contratto che si starebbe per firmare riguarderà solo gli Speciali in fase di studio e non riguarderà anche la prossima stagione televisiva. Su questo tema il dibattito fra le due parti è ancora in corso. Una stagione la prossima che per Giletti è ancora tutta da scrivere e su cui ci giungono dalle parti di Milano voci di possibili interessamenti. Non solo Rai dunque all’orizzonte per Massimo Giletti?

A questa domanda si arriverà ad una risposta nei prossimi mesi. Nel frattempo paiono ormai certi gli Speciali che saranno diretti e condotti da Massimo Giletti nella prima serata di Rai1 nel corso dei prossimi sei mesi. Il primo dei quali, come detto, sui settant’anni della tv nel nostro paese.