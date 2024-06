In queste settimane su TvBlog stiamo raccontando la costruzione del nuovo programma che in autunno prenderà il posto di VivaRai2 di Fiorello nel mattino della seconda rete della tv pubblica. Si tratterà di un Mattin show (titolo provvisorio) pensato per regalare con freschezza e originalità un po’ di sano divertimento al pubblico a casa. Alla guida, come anticipato dal nostro Hit, ci sarà Andrea Perroni (inizialmente destinato alla conduzione di Unomattina estate, poi passata ad Alessandro Greco), che sarà accompagnato da una figura femminile e da un giornalista, capace di alternare alto e basso, l’approfondimento e la leggerezza. TvBlog è in grado di svelare che quest’ultimo ruolo era stato proposto dal direttore Intrattenimento Daytime Angelo Mellone a Pierluigi Pardo.

Perché Pierluigi Pardo ha rifiutato l’offerta di Mellone

Il telecronista, voce ormai da oltre tre anni legata a Dazn dove fino a questa stagione il lunedì sera ha condotto il talk SuperTele, avrebbe ringraziato e declinato gentilmente l’offerta. Alla base del rifiuto gli impegni legati al campionato di Serie A, le cui partite ormai si giocano in un arco temporale allargato, tra il venerdì e il lunedì sera. Non propriamente il massimo per presentarsi lucidi e al 100% ogni mattino alle 7.00 in punto a Roma per la diretta su Rai2.

Il confronto con Fiorello

Dunque, per rivedere in un contesto extra sportivo l’oggettivo talento televisivo di Pierluigi Pardo – che tra il 2022 e il 2023 su Rai2 ha sperimentato il dimenticabilissimo Ti sembra normale? – bisognerà ancora attendere. Così come ci sarà da aspettare qualche giorno per completare il cast del nuovo morning show di Rai2. Un programma che punterà sulla coralità e che cercherà di non far rimpiangere lo show di Fiorello, con il quale, inevitabilmente ma anche strumentalmente, verranno effettuati confronti che, salvo clamorose sorprese, saranno impietosi. D’altronde le 112 puntate dell’ultima edizione di VivaRai2! hanno fatto registrare una media del 20% di share e oltre un milione di spettatori. Qualità (cit.).