Colpo di scena nei palinsesti estivi di Rai1. TvBlog è in grado di anticipare che Andrea Perroni, al contrario di quanto previsto, non condurrà con Greta Mauro la nuova edizione di Unomattina estate al via il 3 giugno 2024. La presenza dello showman, da tempo impegnato su Radio 2 (affianca Luca Barbarossa nel Social Club, proposto anche in tv su Rai2), è saltata in extremis.

Al suo posto, sempre in base alle informazioni in possesso di TvBlog, ci sarà Alessandro Greco. Per il popolare conduttore si tratta del ritorno al timone di una trasmissione dopo le recenti esperienze a Dolce Quiz e a Cook 40 delle ultime due stagioni su Rai2. E chissà che questa conduzione non rappresenti il preludio per un impiego anche nel palinsesto autunnale, magari per una prima serata in stile Furore, il famoso titolo al quale è maggiormente legata la sua fortunata carriera, iniziata come concorrente di Stasera mi butto nel 1992.

(articolo in aggiornamento)