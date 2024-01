La prima conferenza stampa di una fiction Rai del 2024 è dedicata ad un’attesa miniserie, tratta da un bestseller, ovvero La Storia. Oggi, venerdì 5 gennaio, alle 12:00 viene presentata alla stampa questa nuova co-produzione Rai Fiction e Picomedia con Thalie Images, che TvBlog segue ovviamente in liveblogging. La prima puntata andrà in onda lunedì 8 gennaio, alle 21:30, su Raiuno e su RaiPlay.

Tratto dall’omonimo capolavoro di Elsa Morante del 1974, La Storia (che ebbe già una trasposizione televisiva nel 1986, diretta da Luigi Comencini e con Claudia Cardinale nei panni della protagonista) è un racconto universale tra dramma e riscatto nell’Italia della Seconda guerra mondiale ambientato a Roma.

Le prime immagini de "La Storia" di Francesca Archibugi. In anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma "La Storia", la serie tv di Francesca Archibugi tratta dal capolavoro di Elsa Morante edito da Einaudi editore.

Ne parlano, in conferenza stampa, Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction; Roberto Sessa, Ceo di Picomedia; la regista Francesca Archibugi; gli sceneggiatori Francesco Piccolo e Giulia Calenda e parte del cast. In primis, Jasmine Trinca, interprete della protagonista Ida Ramundo, di cui la serie racconta la vita, i dolori e il tentativo disperato di proteggerei figli; ma anche Elio Germano, interprete di Giuseppe Cucchiarelli, uomo che Ida incontra in un rifugio in cui si reca dopo un bombardamento ed Asia Argento, che presta il volto alla prostituta Santina.

Composta da otto puntate e quattro prime serate, La Storia racconterà così la vicenda umana di Ida e dei due figli: il ribelle Nino (Francesco Zenga), che parte per il Nord con le camicie nere e torna a casa da partigiano, ed il piccolo Giuseppe (interpretato prima da Christian Liberti e poi da Mattia Basciani), nato da una violenza sessuale che Ida ha subìto per mano di un soldato tedesco di cui poi non ebbe più notizie. Nel cast, anche Valerio Mastandrea, Antonella Attili, Giselda Volodi e Lorenzo Zurzolo. La miniserie, ad ottobre, è stata presentata in anteprima esclusiva alla Festa del Cinema di Roma.