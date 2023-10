Le serie tv italiane sempre più protagoniste della Festa del Cinema di Roma: alla rassegna cinematografia in partenza domani, mercoledì 18 ottobre 2023, saranno infatti svelati i primi episodi di vari produzioni destinate al piccolo schermo made in Italy. Location delle proiezioni saranno le sale dell’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” e del Cinema Giulio Cesare.

Mare Fuori 4 e La Storia alla Festa del Cinema di Roma

Le prime immagini de "La Storia" di Francesca Archibugi 💥In anteprima mondiale al Festa del Cinema di Roma "La Storia", la serie tv di Francesca Archibugi tratta dal capolavoro di Elsa Morante edito da Einaudi editore ➡ bit.ly/3rXQ699Le prime immagini: https://bit.ly/45u6yfbIl trailer in anteprima 👇#RoFF18 Posted by UFFICIO STAMPA RAI on Tuesday, October 17, 2023

Cominciamo con l’offerta di Rai Fiction, che sarà alla Festa di Roma con due titoli molto attesi. Innanzitutto, c’è fermento per l’anteprima assoluta dei primi due episodi di Mare Fuori 4, prevista per sabato 28 ottobre: alle 19:00 nella Sala Sinopoli (in collaborazione con Alice nella Città) prima, ed alle 21:30 all’Auditorium della Conciliazione poi, sarà possibile vedere il ritorno della serie fenomeno del 2023, record di visualizzazioni su RaiPlay e diventata un successo internazionale, tanto da essere venduta con successo all’estero, dove si stanno pensando anche a dei remake, mentre in Italia breve debutterà anche il musical.

Prima, venerdì 20 ottobre, ci sarà però un’altra interessante anteprima: alle 21:30 nella Sala Sinopoli ed alle 22:30 nella Sala Giulio Cesare 3 sarà proiettato in anteprima La Storia, la miniserie di Francesca Archibugi tratta dall’omonimo romanzo di Elsa Morante, di cui il pubblico e la stampa potranno vedere il primo episodio.

Per l’occasione, Rai Fiction ha diffuso in queste ore il primo trailer della miniserie (che vedete in alto): protagonisti sono Ida Ramundo (Jasmine Trinca) e suo figlio Nino (Francesco Zenga), alle prese con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale a Roma. Una saga familiare che entra anche nella Storia del nostro Paese e che può vantare un cast d’eccezione: Valerio Mastandrea, Elio Germano, Antonella Attili, Asia Argento, Giselda Volodi e Lorenzo Zurzolo.

Il Camorrista – La serie alla Festa del Cinema di Roma

La rassegna propone anche una sorpresa, tenuta nel cassetto per 38 anni: tanti ne sono serviti per vedere finalmente proiettata Il Camorrista, serie tv realizzata nel 1985 da Giuseppe Tornatore, contestualmente alle riprese dell’omonimo film -il primo del regista-, uscito nelle sale l’anno successivo.

La serie tv, prodotta da Titanus ed Rti-Mediaset, racconta in cinque episodi una storia che s’ispira alla figura del boss dei boss della camorra Raffaele Cutolo, prendendo spunto dall’omonimo romanzo di Giuseppe Marrazzo. Nel cast, Ben Gazzara, Leo Gullotta, Laura Del Sol ed Anita Zagaria. La proiezione avverrà il 26 ottobre, alle 09:00 ed alle 19:00, nella Sala Sinopoli (replica il 27 alle 10:00 nella Sala Giulio Cesare 3). La presentazione della serie (del primo e del quarto episodio), in versione restaurata direttamente dal regista, dovrebbe quindi dare il via libera alla sua messa in onda anche in tv.

Suburræterna e Nuovo Olimpo alla Festa del Cinema di Roma

Anche Netflix è presente con due sue produzioni, una serie ed un film. La serie in questione è Suburræterna, sequel/spin-off di Suburra-La serie, conclusasi nel 2020. La serie continuerà a raccontare gli eventi legati alla serie madre, riportando sullo schermo parte del cast già visto in essa, come Giacomo Ferrara, Filippo Nigro, Francesco Acquaroli e Carlotta Antonelli. L’anteprima della serie sarà il 28 ottobre alle 11:15 al Teatro Studio G. Borgna, il 29 ottobre alle 09:00 nella Sala Petrassi, alle 19:30 nella Sala Sinopoli, alle 20:30 nella Sala Giulio Cesare 3 ed alle 22:30 nella Sala Giulio Cesare 5.

A Roma ci sarà anche il debutto di “Nuovo Olimpo”, il film di Ferzan Ozpetek che debutterà sulla piattaforma il 1° novembre. Una storia d’amore tra due ragazzi (interpetati da Damiano Gavino e Andrea Di Luigi) che, partendo dagli anni Settanta, attraverserà vari decenni. La proiezione è prevista per il 22 ottobre, alle 09:00 ed alle 19:00 nella Sala Sinopoli ed alle 19:30 nella Sala Giulio Cesare 3.

I Leoni di Sicilia alla Festa del Cinema di Roma

Infine, alla Festa del Cinema di Roma sbarca anche Disney+, con I Leoni di Sicilia, una delle sue produzioni made in Italy più ambiziose. Tratta dall’omonimo romanzo di Stefania Auci (primo di una saga, proseguita con “L’inverno dei leoni”), la serie porterà il pubblico nella Sicilia della seconda metà del 1800, raccontando la storia della famiglia Florio, diventata nel tempo una delle più importanti della regione.

Con la regia di Paolo Genovese e la presenza, nel cast, di Miriam Leone, Michele Riondino, Donatella Finocchiaro, Vinicio Marchioni ed Eduardo Scarpetta, la serie sarà disponibile in streaming dal 25 ottobre ma, in anteprima, sarà proiettata il 23 ottobre alle 18:30 nella Sala Sinopoli, alle 11:00 nella Sala Petrassi, alle 19:00 nella Sala Giulio Cesare 3 ed il 24 ottobre alle 10:00 nella Sala Giulio Cesare 3.