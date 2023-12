Eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale per anticiparvi gli ospiti della nuova puntata di Domenica in prevista per domenica 10 dicembre 2023 diretta e condotta da Mara Venier. Il contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete della televisione pubblica torna in onda con una nuova puntata, anche questa ricca di ospiti e temi che andremo ad anticiparvi.

Ficarra e Picone ospiti a Domenica in

Si parte da una coppia di comici televisiva di lungo corso. Si tratta di Salvo Ficarra e Valentino Picone. Attori a tutto tondo, dal teatro, al cinema fino alla televisione, sia d’intrattenimento che di fiction. Conduttori anche da tanto tempo di Striscia la notizia, Ficarra e Picone sono in uscita con un loro nuovo film nelle sale cinematografiche nostrane. Il film s’intitola Santocielo, diretto da Francesco Amato. La pellicola tratta un dilemma molto importante, quello cioè di dare una seconda possibilità all’umanità guerrafondaia inviando sulla Terra un angelo per annunciare un nuovo Messia o infliggere il diluvio universale? «Gli uomini meritano l’estinzione», è convinto Dio. A decidere democraticamente però è un’assemblea che vota per un nuovo Messia. Il moderno Arcangelo Gabriele è un certo Aristide (Valentino Picone) che si assume la responsabilità del delicato compito. Sulla Terra incappa in Nicola (Salvo Ficarra), un professore bigotto in procinto di separarsi dalla moglie Giovanna (Barbara Ronchi). Dopo una bevuta insieme al bar, Aristide commette un grave errore: ingravida Nicola. L’uomo stenta a credere a quanto gli è accaduto. «Come le cernie si trasformano in maschi, io mi sono trasformato in donna», dice a sé stesso.

Toni Servillo a Domenica in

Poi un’intervista molto importante di Mara ad uno degli attori e registi italiani più bravi, prolifici e brillanti, ovvero Toni Servillo. Di Servillo ricordiamo le ultime sue interpretazioni, ovvero “Il primo giorno della mia vita” di Paolo Genovese, “Il ritorno di Casanova” di Gabriele Salvatores e “Adagio” di Stefano Sollima.

Massimo Ranieri, una carriera fra la musica, il cinema e il teatro e Vincenzo Mollica

Per la musica poi uno dei nostri interpreti più brillanti e anche attore di cinema e di teatro, ovvero Massimo Ranieri. In studio anche il cast di “Mare fuori” il musical e poi il grande, unico e meraviglioso Vincenzo Mollica, chiamato da tutti “il Presidente“.

Appuntamento dunque per la tredicesima puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier a domenica 10 dicembre 2023 dalle ore 14 su Rai1.