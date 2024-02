L’ultima volta di una fiction Rai per Sabrina Ferilli risale al 2012, con la miniserie Né con te né senza di te. A dodici anni di distanza l’attrice romana rientra nella serialità delle tv pubblica dall’ingresso principale, con una fiction, Gloria, che sicuramente non può passare inosservata. Ironica, metatelevisiva e metacinematografica e cattiva al punto giusto, Ferilli torna su Rai 1 nei panni di un’attrice in declino disposta a tutto pur di riprendersi quello che le spetta: e il divertimento non manca. Curiosi di scoprire tutto su Gloria Grandi? Proseguite nella lettura!

Gloria fiction Rai, quando va in onda?

Gloria ✨❤️ Una diva dal cuore complesso, una bugiarda irresistibile con una passione per il melodramma. Lunedì #19febbraio in prima serata su #Rai1 e #RaiPlay: #Gloria Posted by Rai1 on Tuesday, February 13, 2024

La serie tv debutta su Rai 1 lunedì 19 febbraio 2024, alle 21:30. Da sabato 17 febbraio, però, il primo episodio è disponibile in anteprima su RaiPlay.

Gloria fiction Rai, cast

A guidare il cast c’è Sabrina Ferilli, che torna alla fiction Rai dopo dodici anni. Al suo fianco Massimo Ghini, con cui l’attrice ha già lavorato in numerose occasioni in passato, ma anche Sergio Assisi, Emanuela Grimalda e Massimo De Lorenzo. Da citare anche la presenza di numerose guest-star nei panni di loro stessi, come Paolo Conticini, Sergio Rubini e Carlo Conti.

Sabrina Ferilli è Gloria Grandi:

la mitica Gloria Grandi è una star in disarmo. Ma guai a farglielo notare: se nessuno la chiama più, la colpa è del suo agente, dei produttori, del pubblico, delle sue colleghe meno brave ma con i contatti giusti.

Massimo Ghini è Manlio de Vitis:

temutissimo agente delle dive, nonché manager di Gloria da sempre, ha con lei un rapporto di amore/odio.

Sergio Assisi è Alex Pellegrini:

ex marito di Gloria e stimato truccatore, divide la sua vita tra i set cinematografici, l’adorata figlia Emma (Martina Lampugnani) e la sua nuova compagna Daniela (Giorgia Salari), rinominata da Gloria “la noia”.

Emanuela Grimalda è Iole:

la fidatissima assistente e amica con cui Gloria convive da sempre.

Fiorenza D’Antonio è Lucilla Altieri:

è una giovane e talentuosa attrice che Manlio, che ha un debole evidente per lei, ha scelto di rappresentare.

Martina Lampugnani è Emma:

la figlia ventenne di Gloria e Alex si è salvata dall’ingombro della madre e dai riflettori puntati su di lei andando a vivere col padre appena compiuti diciott’anni.

Luca Angeletti è Sergio:

fratello omosessuale di Gloria, insegnate privato di musica.

David Sebasti è Filippo:

compagno di Sergio, carabiniere.

Massimo De Lorenzo è il Prof. Fossati:

stimato primario di oncologia, è stato il consulente della serie tv di cui era protagonista Gloria.

Eugenio Franceschini è Gabriele De Marchi:

un social media manager che aiuta Gloria, ma ha secondi fini.

Adolfo Margiotta è Michele:

è il personaggio che non c’entra nulla, eppure senza di lui tutta questa storia non sarebbe la stessa.

Giorgia Salari è Daniela:

compagna di Alex, soprannominata da Gloria “la noia”.

Settimo Palazzo è l’agente Lo Cascio.

Filippo Laganà è Ricky.

Teresa Federico è Morena.

Gloria fiction Rai, la trama

Gloria Grandi, una delle grandi dive del cinema italiano, è fermamente convinta che il suo enorme talento sia sprecato per la serialità televisiva, che ormai da qualche anno padroneggia con grande eleganza. Vuole tornare al cinema, quello con la C maiuscola, e pensa che, una volta abbandonata la tv, tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo.

Cinque anni dopo, però, si accorge che quelle porte si sono aperte solo per recitare in scadenti spot pubblicitari per le creme alla bava di lumaca. Gloria è una tigre inferocita. Non accetta che il mondo dello spettacolo l’abbia dimenticata e a poco servono le rassicurazioni della sua fidata assistente Iole, dell’ex marito ancora molto innamorato di lei e della figlia Emma.

Gloria si sente sconfitta: il telefono ha smesso di squillare, sembra destinata all’oblio e la concorrenza di attrici più giovani si fa sentire. Ma, come diceva Shakespeare, “Non c’è furia dell’inferno peggiore di una donna respinta” e Gloria intende riprendersi il posto che è suo di diritto. Complice un errore medico, il suo mefistofelico agente ha un’idea tanto brillante quanto meschina. E l’idea funziona…

Gloria fiction Rai, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione della serie sono sei, ciascuna della durata di circa 50 minuti. Raiuno le manda in onda due per volta, per tre prime serate, il 19, 26 e 27 febbraio.

Gloria fiction Rai, regista

A dirigere la serie è Fausto Brizzi, al debutto nella regia di una serie televisiva. “Il maggior riferimento come tema e ambiente per Gloria è ‘Eva contro Eva’”, ha detto. “Un ritratto acido del mondo dello spettacolo attraverso gli occhi di una diva, disposta a tutto per ritrovare il successo perduto. Un mondo nel quale Gloria sguazza con l’allegra ferocia di uno squalo bianco. La serie ha un tono da commedia all’italiana con temi importanti trattati con leggerezza, in bilico sempre tra la risata e le lacrime”.

Gloria fiction Rai, sceneggiatori e produttori

La serie ha soggetto e sceneggiatura di Fausto Brizzi, Paola Mammini (“Perfetti sconosciuti”) e Roberto Proia ed è tratta dalla sceneggiatura originale “Vorrei vedere te” dello stesso Proia, che è anche produttore. La serie è prodotta da Eagle Pictures, in collaborazione con Rai Fiction.

Gloria fiction Rai, la sigla

La sigla per la fiction è il brano “Gloria” di Umberto Tozzi.

Gloria fiction Rai, dov’è girata?

L’ambientazione principale della serie è Roma, dove si svolgono i fatti narrati e dove vive la protagonista.

Gloria 2 si farà?

La Rai si deve ancora esprimere a proposito di una seconda stagione della serie, ma Brizzi e Ferilli, in conferenza stampa, hanno detto che la storia si chiude con alcuni spiragli che potrebbero dare il via a nuovi episodi, che sperano di girare.

Gloria su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Gloria in streaminh su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.