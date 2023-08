Il promo de Il Mercante in fiera con Pino Insegno su Rai 2 (VIDEO)

Prosegue la marcia di avvicinamento verso la nuova stagione televisiva 2023-24. Pare ancora lontano settembre, invece è molto più vicino di quanto potete pensare. TvBlog, già a partire dalla presentazione dei Palinsesti Rai, vi sta raccontando giorno per giorno ciò che sarà di molti programmi del Servizio Pubblico. C’è un ritorno che sta già facendo parlare ancor prima della sua (ri)messa in onda, parliamo de Il Mercante in fiera.

Dopo la bellezza di 17 anni il game show lo rivedremo su Rai 2 (e non più su Italia 1). Il conduttore, Pino Insegno, è già sbucato in video con il primo spot promozionale ufficiale in rotazione sulle reti Rai.

Il video del promo de Il mercante in fiera

Insegno apre con le quattro parole che intitolano la trasmissione, seguito da un gesto di incontenibile felicità che, però, viene interrotto. Si sente il pianto di un bambino, il conduttore si ferma poi tira fuori una carta, guarda il caso è quella del lattante. Per calmare i lamenti, parla dolcemente con la carta.

Ricorda che il gioco andrà in onda su Rai 2, ma c’è un’altra interruzione. E’ una voce soave che richiama Insegno “Pino… Pino…“, lui la riconosce “E’ la sirena, devo andare. Scusate“. Si avventura alla ricerca della creatura, ma improvvisamente gli piomba addosso una secchiata d’acqua (una delle tante, nelle Buone Domeniche di Costanzo ce ne ricordiamo a decine).

“Io non mi chiamo nemmeno Ulisse” ironizza sul finale.

Il caso gatta nera a Il mercante in fiera

In seguito alle dichiarazioni di Pino Insegno rilasciate al blog di Davide Maggio: “Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett (Stephens, ndR) è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma” è scoppiata una polemica proprio con lei che ha rivestito, in origine, il ruolo della celebre gatta nera.

Ainett, diventata volto sempre più popolare fino a partecipare come concorrente al GF VIP 2021-22, ha risposto per le rime: “Chi è incaricato di presentare la trasmissione in questione ha fatto un comunicato (in realtà trattasi di intervista, ndr) dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata. Io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io, veramente, pretenderei delle scuse, come minimo”

Intervistato dal nostro Massimo Galanto, su TvBlog, Insegno non solo non si è con la Stephens: “Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!”, ma ha pure aggiunto che nel nuovo Mercante in fiera non ci sarà la gatta nera.

A concludere, è arrivata un’ulteriore risposta di Ainett Stephens, in questo caso al Corriere della Sera. Pur ringraziando Insegno per averla lanciata nel mondo dello spettacolo, ha tenuto a precisare (smentendo il conduttore): “Non abbiamo mai avuto un rapporto di amicizia, neanche ai tempi. C’era cordialità e finita lì“.