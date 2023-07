“Non capisco perché dovrei scusarmi, ho parlato con lei, è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica“. Così Pino Insegno a TvBlog commenta la polemica del giorno che l’ha visto, suo malgrado, protagonista su siti e social. Andiamo con ordine. Il conduttore, fresco di (discusso) ritorno in Rai, viene intercettato dai colleghi del blog di Davide Maggio alla presentazione dei palinsesti a Napoli venerdì scorso e, alla domanda sulla presenza di Ainett Stephens come gatta nera nella nuova versione de Il Mercante in fiera, al via a settembre su Rai2, risponde così:

Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett (Stephens, ndR) è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma.

Parole che non vengono apprezzate dalla diretta interessata, almeno a giudicare da quanto scrive sui social, dove replica esprimendo amarezza e fastidio: “Tanti di voi mi state chiedendo se sono rimasta male per via del fatto che adesso inizia la nuova edizione del Mercante in Fiera e il ruolo della Gatta Nera verrà affidato ad un’altra ragazza, presumibilmente più giovane. Perché dico presumibilmente? Perché chi è incaricato di presentare la trasmissione in questione ha fatto un comunicato (in realtà trattasi di intervista, Ndr) dicendo che non mi ha riconfermata perché sono invecchiata“. Quindi l’affondo finale, con una esplicita richiesta di scuse: “Oggi come oggi abbiamo il potere di esprimerci, abbiamo le nostre proprie idee, non viviamo più soggiogate dai maschietti. Tutta questa situazione di benessere, di cui possiamo godere oggi noi donne, sicuramente è andata a giovare il nostro aspetto fisico e anche a livello mentale. Siamo più radianti. Quindi io mi sento più viva che mai, più fresca che mai, più affascinante che mai. Quindi mi dispiace se hai usato il termine sbagliato e io, veramente, pretenderei delle scuse, come minimo“.

In serata TvBlog ha contattato Pino Insegno, il quale, dopo aver precisato che nel nuovo Mercante in fiera non ci sarà alcuna gatta nera, ha provato a ridimensionare la vicenda: “Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto – e non l’ho detto – che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande! (ride, Ndr)“.