Su Rai 1, Pino Insegno sarà il protagonista del nuovo programma ‘Il Buono, il Brutto e il Cattivo’, in onda, in prime time, ad inizio 2025. Il conduttore, fino al prossimo 2 novembre, sarà impegnato nell’avventura di ‘Reazione a catena’, il quiz del preserale della rete ammiraglia Rai che sta tenendo compagnia agli italiani nei mesi più caldi dell’anno.

Il buono, il brutto e il cattivo su Rai 2 con Pino Insegno: le anticipazioni

3 amici (oltre ad Insegno ci sono i suoi colleghi attori e doppiatori Luca Ward e Francesco Pannofino) sono in gara per decretare il film più bello fra quelli proposti da loro stessi, che hanno segnato in qualche modo la loro vita. Il programma prevede la presenza di ospiti che in qualche maniera sono legati al film, di cui diventano testimonial di uno dei tre amici. La gara è goliardica e non si vince nulla, ma prevede tre cattivissimi e autorevoli giurati. Il vero giudice è il pubblico in studio e da casa che decreta il vincitore.

“Ci è venuta l’idea molto bella m di fare ‘Il Buono, il Brutto e il Cattivo’ giocando sul cinema. Non è un game, non è un talent, è un varietà con ospiti nazionali e internazionali, un’orchestra, un corpo di ballo. Si tratta di una sfida goliardica di cinema dove ognuno di noi sceglierà un film e sarà vivisezionato e ognuno tenterà di giocarsela al meglio per far vincere il proprio film. Andrà in onda da gennaio” ha dichiarato l’attore durante la conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2024 – 2025 ai microfoni di ‘Lospecialegiornale.it’

Il buono, il brutto e il cattivo: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 1 e Raiplay a partire dal prossimo gennaio 2025. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.