Pino Insegno sarà ospite nella settima puntata dell’edizione in corso di Tale e Quale Show, il talent show per vip dedicato alle imitazioni, in onda su Rai 1, condotto da Carlo Conti.

Pino Insegno, molto probabilmente, duetterà con Roberto Ciufoli, suo collega per decenni nella famosa Premiata Ditta. A Ciufoli, infatti, è stata assegnata l’imitazione dei Ricchi e Poveri. Ancora non si sa chi vestirà i panni di Angela Brambati e chi imiterà, invece, Angelo Sotgiu.

Pino Insegno, quest’anno, è apparso anche a Tale e Quale Sanremo, andato in onda a febbraio di quest’anno, imitando Bobby Solo nella prima puntata. Insegno ha anche preso parte alla quinta puntata della scorsa edizione, imitando Victor Willis dei Village People, insieme a Francesco Paolantoni, Gabriele Cirilli e Pierpaolo Pretelli.

Per quanto riguarda Reazione a Catena, invece, in questa settimana, sta andando in onda La sfida dei Campioni, che terminerà il prossimo 2 novembre. Per Insegno, si è trattata della quinta edizione del game show da conduttore. A partire da domenica 3 novembre, nel preserale di Rai 1, tornerà L’Eredità, condotto da Marco Liorni.

Tale e Quale Show, settima puntata, 31 ottobre

Per quanto riguarda, invece, le altre imitazioni, annunciate al termine della scorsa puntata, che vedremo nella puntata di domani sera, Simone Annicchiarico renderà omaggio a Joe Cocker, Massimo Bagnato si immedesimerà in Sergio Endrigo, Thomas Bocchimpani vestirà i panni di Morten Harket, il cantante degli A-Ha, Feisal Bonciani ricorderà Michael Jackson, Kelly Joyce vestirà i panni di Rihanna, Justine Mattera imiterà Don Lurio, Giulia Penna si trasformerà in Ornella Vanoni, Amelia Villano avrà le sembianze di LP, Verdiana imiterà Anna Oxa mentre Carmen Di Pietro sarà una delle Gemelle Kessler.

Le loro esibizioni saranno giudicate dalla giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Il quarto giudice straordinario, annunciato in anteprima da TvBlog, sarà Massimo Lopez.