Diego Righini in esclusiva a TvBlog smentisce la rottura con Pino Insegno: “Continuiamo a lavorare insieme”

Dopo la clamorosa rottura tra Lucio Presta e Amadeus – anticipata in esclusiva da TvBlog nelle scorse ore – è finita anche la collaborazione tra Pino Insegno e il suo manager Diego Righini? La domanda nasce dall’indiscrezione pubblicata (senza firma) poche ore fa dal sito Dagospia.

Secondo i rumors, il motivo alla base della frattura sarebbe il mancato affidamento della conduzione de L’eredità a Insegno (che da giugno 2024 sarà invece al timone di Reazione a catena)

TvBlog ha raccolto in esclusiva la reazione di Diego Righini, che smentisce con fermezza la notizia e tira in ballo il giornalista Giuseppe Candela.

Ecco il suo commento: “Io e Pino Insegno non accettiamo provocazioni da Giuseppe Candela di Dagospia, e continuiamo a lavorare insieme“.

Ricordiamo che meno di una settimana fa, sempre via TvBlog, Righini aveva fornito la sua versione dei fatti rispetto al caso L’eredità-Reazione a catena, rilasciando dichiarazioni al vetriolo nei confronti di Lucio Presta (agente di Marco Liorni). Parole di fuoco che avevano attivato anche l’amministratore delegato della Rai Roberto Sergio: “Rai si trova a dover replicare alle continue dichiarazioni polemiche e prese di posizioni che sono francamente non più accettabili. Ho dato mandato, alla Direzione legale della Rai, di approfondire quanto dichiarato dal manager di Insegno per opportuni provvedimenti”.

Ora una nuova presa di posizione di Righini, per bollare come fake news la crisi professionale con Pino Insegno, con il quale collabora da molti anni.