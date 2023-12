La voce rimbalza, senza smentite, da Sanremo. E fa rumore: tra Amadeus e il suo agente Lucio Presta ci sarebbe maretta.

Cosa sta succedendo tra Amadeus e Lucio Presta?

A poche settimane dall’inizio del suo quinto (e ultimo per davvero?) Festival, Amadeus avrebbe rotto con Lucio Presta. Il ritorno dei superospiti internazionali, la scelta dei cantanti in gara e delle co-conduttrici, una certa tendenza del conduttore ad accentrare il potere decisionale (d’altronde, come lui stesso ha raccontato in più occasioni, ha fatto suo il consiglio del Maestro Pippo Baudo: “Ricordati che se farai Sanremo, dovrai occuparti personalmente di tutto il Festival, in maniera particolare delle canzoni in gara”).

Quale che sia il tema in particolare che avrebbe portato all’allontanamento tra i due, alla base delle tensioni ci sarebbero le più classiche divergenze di vedute sulla kermesse che avrà inizio, ovviamente con diretta su Rai1, martedì 6 febbraio 2024.

Speriamo che l'atmosfera natalizia porti notizie rassicuranti e che tutto si sistemi, viva la pace sempre. — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) December 22, 2023

In attesa di risposte ufficiali

Difficile conoscere nel dettaglio quanto sia successo di recente tra il direttore artistico/conduttore e il manager considerato il vero deus ex machina della kermesse (è alla decima edizione). D’altronde i due per il momento hanno scelto la strada del silenzio. Dopo aver raccolto indiscrezioni da più fonti autorevoli, TvBlog ha contattato gli interessati (direttamente o tramite ufficio stampa) per avere lumi sulla faccenda. A distanza di praticamente 24 ore non è giunta alcuna risposta.

Amadeus e Lucio Presta, il rapporto sarà ricucito?

Ribadendo la nostra disponibilità ad accogliere i feedback ufficiali delle parti coinvolte, si può procedere con la seguente domanda: tra Amadeus e Lucio Presta trattasi di rottura definitiva o di un temporaneo raffreddamento dei rapporti? Difficile rispondere. Magari, in linea con lo spirito del periodo natalizio, i due professionisti presto metteranno da parte le tensioni e si riappacificheranno, tornando a collaborare al 100% per la buona riuscita del Festival di Sanremo.