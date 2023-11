Domenica In, Mara Venier non va in onda: ha il covid

La nona puntata di Domenica in domani non andrà in onda. La sua conduttrice Mara Venier ha contratto il Covid. Una forte influenza ha colpito la conduttrice veneta da qualche giorno e nelle scorse ore, con l’aggravarsi dei sintomi influenzali, si è sottoposta al test del Covid che è risultato essere positivo. Mara Venier dunque domani non potrà condurre la puntata numero nove di Domenica in.

Al suo posto dovrebbe essere trasmesso un collage delle passate puntate del programma della domenica pomeriggio di Rai1. Una sorta di “Meglio di” della trasmissione di punta del pomeriggio della prima rete della televisione pubblica. Torniamo però a Mara Venier che abbiamo avuto la possibilità di sentire e che ci ha confermato le indiscrezioni che hanno iniziato a circolare negli ultimi minuti circa il suo stato di salute.

Una indisposizione che si è rivelata più grave del previsto, dopo che negli scorsi giorni i sintomi influenzali si son fatti sempre più pesanti. Oggi la conferma di aver contratto il Covid. Mara ha già iniziato le cure al fine di rimettersi al più presto.

TvBlog fa più sinceri auguri a zia Mara al fine che si rimetta al più presto.