L’appuntamento irrinunciabile per il pubblico di Rai1 è fissato per domenica 12 novembre quando dagli studi romani Frizzi della Rai andrà in scena la nona puntata di Domenica in. Prosegue il cammino del programma domenicale di Rai1 diretto e condotto da Mara Venier. Prosegue come sempre con il suo carico di ospiti che ora andremo ad anticiparvi.

Teo Mammucari da Ballando con le stelle a Domenica in

Si parte da uno dei protagonisti indiscussi di questa nuova edizione di Ballando con le stelle, ovvero Teo Mammucari. Teo sarà intervistato da Mara e si parlerà con lui di tutto. Dall’attuale impegno nello show del sabato sera di Rai1, alla sua carriera e a tutto ciò che lo riguarda. Per la musica ospite di Mara Venier un suo grande amico e amico di Domenica in. Nino D’Angelo sarà uno degli ospiti musicali della nona puntata di Domenica in.

Nino D’Angelo “Il poeta che non sa parlare” a Domenica in

Con Mara una nuova chiacchierata e lo spunto per sentirlo cantare. In questo periodo il cantautore napoletano è impegnato in uno spettacolo in giro per l’Italia e per il mondo intitolato “Il Poeta che non sa parlare“, che è anche il titolo del libro da lui scritto. Un libro in cui racconta se stesso, la sua vita, la sua carriera, quello che è stato e quello che è diventato. Si segnala una data a Liegi, precisamente il 17 novembre ed il gran finale di questo tour a Bari il prossimo 18 di dicembre. Sempre per la musica ospite della nona puntata di Domenica in Mario Biondi.

Mario Biondi, la musica, la famiglia ed il decimo figlio in arrivo

Per il il crooner siciliano è in arrivo a marzo il decimo figlio. 52 anni, 4 relazioni, per Biondi la prole è diventata ormai quasi una squadra di calcio. Pure Biondi, come D’Angelo è impegnato in un tour che lo vedrà in scena il 18 di novembre al teatro Bellini di Catania ed il 19 al Politeama di Palermo, in scena con ben 18 musicisti.

La fiction Rai ospite di Domenica in con Greta Scarano e Alessandro Gassman

Spazio poi al mondo della fiction Rai con la presenza in studio dell’attrice Greta Scarano, fra le interpreti della serie “Circeo” di Andrea Molaioli in onda sulla Rete 1 della Rai da martedì 14 novembre. E sempre dalla fiction Rai viene il prossimo ospite di Domenica in, si tratta di Alessandro Gassman, protagonista de Un professore 2 che torna in onda su Rai1 da giovedì 16 novembre.

Ospiti di Mara Venier anche gli attori Damiano Gavino e Nicolas Muapas, anche loro nel cast della fiction Un Professore 2. Gavino è anche fra i protagonisti del film “Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek, in onda su Netflix. Completa la puntata numero nove di Domenica in un talk che prende spunto dal libro di Don Antonio Mazzi “Nel nome del padre“. Con Don Mazzi in studio Claudia Koll e Franco e Andrea Antonello, che abbiamo visto nella prima puntata di Ballando con le stelle 2023.

Appuntamento dunque per la nona puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier a domenica 12 novembre dalle ore 14 su Rai1.