Dopo la terza puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato sera su Rai1, ecco che la squadra capitanata da Milly Carlucci è pronta a preparare la sfida di sabato prossimo. Una sfida che si rinnova contro il varietà di Canale 5 Tu si que vales che ha vinto ancora una volta la gara degli ascolti. Rai1 e la squadra di Ballandi sta realizzando il suo programma per cercare di tener testa allo spettacolo di varietà campione di ascolti di Mediaset.

La quarta puntata di Ballando con le stelle

Ecco dunque che sabato prossimo,11 novembre 2023, andrà in scena il quarto round di questo incontro televisivo fra Milly Carlucci e Maria De Filippi. Puntata numero quattro dunque di Ballando con le stelle e nuovo ballerino per un notte. Dopo l’approdo di Pierpaolo Spollon e Maria Chiara Giannetta di sabato scorso, è tempo di nuovo di un’altra coppia della fiction televisiva di Rai1.

I ballerini per una notte della quarta puntata

Alla quarta puntata di Ballando con le stelle di nuovo quindi una coppia di attori nel ruolo di ballerini per una notte. Si tratta di Giorgio Pasotti e Anna Valle. I due sono i protagonisti della fortunata fiction “Lea un nuovo giorno“. Di cui è in arrivo la seconda serie, dopo l’ottimo successo della prima. Lei è un’infermiera nel reparto di pediatria e lui è un chirurgo pediatrico. La serie prodotta da Banijay, società che ha appena rinnovato con Rai L’Eredità per altri due anni, andrà in onda su Rai1 il prossimo anno. Se durante la prima stagione Lea ha ritrovato l’amore, nel corso della seconda deve fare i conti con le difficoltà nel gestire una relazione a distanza.

Anna Valle e Giorgio Pasotti i protagonisti della fiction “Lea 2” di Rai1

Giorgio Pasotti e Anna Valle saranno dunque i ballerini per una notte della quarta puntata di Ballando con le stelle. In attesa che Edwige Fenech si riprenda dall’indisposizione che l’ha colpita e possa calcare le tavole del palcoscenico dell’Auditorium del foro italico in Roma.

Appuntamento dunque per la quarta puntata di Ballando con le stelle 2023 con Anna Valle e Giorgio Pasotti ballerini per una notte a sabato 11 novembre, subito dopo il Tg1 delle ore 20 con Milly Carlucci, naturalmente su Rai1.