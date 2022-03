Le avventure dell’infermiera pediatrica interpretata da Anna Valle potrebbero davvero concludersi dopo solo una stagione? Difficile pensare che Lea Un nuovo giorno 2 sia irrealizzabile. Per una serie di ragioni, a cominciare dall’affetto dimostrato dal pubblico di Raiuno verso questa nuova serie, ma non solo. Siete tra i fan di questo melò medical e volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Lea Un nuovo giorno 2, si farà?

Le foto di Lea Un nuovo giorno, la fiction di Raiuno Guarda le altre 26 fotografie → Prima di parlare dell’uscita della seconda stagione, dovremmo avere la conferma da parte di Rai Fiction che si farà. Al momento, non ci sono notizie a riguardo, ma è difficile pensare che la serie non possa avere un seguito, grazie anche ai buoni ascolti ottenuti: la media delle prime tre serate è stata di 4,8 milioni di telespettatori (22,1% di share). Inoltre, il genere del medical misto a melò permetterebbe agli sceneggiatori di avere numerose altre storie da raccontare e, perché no, proseguire con il triangolo amoroso tra Lea, Marco (Giorgio Pasotti) ed Arturo (Mehmet Günsür).

Lea Un nuovo giorno 2, quando esce?

Sulla data di uscita della seconda stagione, bisognerà inevitabilmente tenere conto degli impegni del cast, ed in particolare di Anna Valle e Giorgio Pasotti: la prima deve anche lavorare alla seconda stagione di Luce dei Tuoi Occhi, mentre il secondo è nel cast di Mina Settembre, anch’esso rinnovato per una seconda stagione. E’ probabile, quindi, che una seconda stagione possa andare in onda a fine 2023, se non ad inizio 2024.

Lea Un nuovo giorno 2, la trama

© Banijay Studios Italy, foto di Pierfrancesco Bruni

La trama della seconda stagione potrebbe partire da dove si è conclusa la prima, con il colpo di scena che rimette in discussione il rapporto tra Lea e l’ex marito Marco, ma anche tra la protagonista ed il musicista Arturo, con cui ha avuto una relazione nel corso delle puntate. Gli autori, però, potrebbero anche optare per un salto temporale, mostrandoci i personaggi alle prese con nuove situazioni.

Ovviamente, l’ambientazione ospedaliera rimarrebbe protagonista, con nuovi piccoli pazienti e le loro storie da seguire, senza contare le vicende del personale medico e l’aggiunta di nuovi personaggi che potrebbero portare nuova linfa al racconto.

Lea Un nuovo giorno 2, il cast

Difficile pensare alla seconda stagione della fiction senza la sua protagonista, Anna Valle. L’attrice dovrebbe quindi tornare a vestire i panni di Lea Castelli, così come Giorgio Pasotti quelli del suo ex Marco Colomba. E’ stato lo stesso attore, intervistato dal Corriere della Sera, a dire di esserne entusiasta al pensiero: “La porta è super aperta. Mi rimetterei volentieri questo camice. Amo questo ruolo, senza contare che mi permette di vivere il futuro che avevo immaginato per me”.

Anna Valle è Lea Castelli

Giorgio Pasotti è Marco Colomba

Mehmet Günsür è Arturo Minerva

Primo Reggiani è Pietro Verna

Daniela Morozzi è Rosa Nibbi

Eleonora Giovanardi è Anna Galgano

Jerry Mastrodomenico è Donato Nibbi

Manuela Ventura è Favilla Mancuso

Marina Crialesi è Olga Francesio

Sergio Pierattini è Eugenio Chiaravalle

Lea Un nuovo giorno 2, regista e sceneggiatori

Alla regia di un’eventuale seconda stagione potrebbe essere confermata Isabella Leoni. Intervistata da TvBlog, Leoni ci aveva detto di aspettare il responso del pubblico:

“Spero che il pubblico apprezzi il nostro lavoro e che in qualche modo ci premi facendoci girare un seguito”.

Alla sceneggiatura, invece, potrebbero essere confermati Peter Exacoustos, Mauro Casiraghi ed Anna Mittone. A produrre Rai Fiction e Banijay Studios Italy.

Lea Un nuovo giorno 2, location

Ferrara dovrebbe restare la location principale della serie, che ha girato le scene in esterni proprio nella città estense. Gli interni, invece, sono girati a Roma.

Lea Un nuovo giorno 2, colonna sonora

All’interno della colonna sonora della seconda stagione potremmo risentire “Nuovo giorno Nuova luce”, singolo di Dolcenera (che è comparsa anche nella prima stagione nei panni di se stessa) scritto appositamente per la serie, ma non è da escludere la presenza di altri brani.

Lea Un nuovo giorno 2, dove vederlo

L’eventuale seconda stagione della serie si potrà vedere in tv su Raiuno ed in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet o smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, da cui è possibile recuperare le seconda stagione.