In Mascaria Pietro, imprenditore siciliano, denuncia il pizzo, ma finisce lui stesso al centro di alcuni sospetti, mossi direttamente dalla mafia per screditarlo

In occasione della Giornata della Legalità, Raiuno propone un film-tv in prima visione dedicato a tutti quegli imprenditori che hanno lottato o che lottano contro la mafia: Mascaria, questo il titolo, racconta proprio la storia di un imprenditore che, deciso a denunciare i suoi aguzzini, finisce per diventare lui l’accusato. Se volete saperne di più, proseguite nella lettura.

Mascaria film-tv, quando va in onda?

Il film-tv va in onda giovedì 23 maggio 2024, alle 21:30, su Raiuno, in occasione della Giornata della Legalità, che si celebra proprio in questo giorno.

Mascaria film-tv, la trama

Pietro Ferrara (Fabrizio Ferracane) è un costruttore siciliano che per poter lavorare è costretto come tanti a pagare il pizzo. Ma un giorno si fa coraggio e denuncia. È una rivoluzione: i mafiosi che lo vessavano vengono arrestati e per la prima volta condannati a molti anni di prigione. Pietro, di natura schivo e riservato, diventa il volto della clamorosa vittoria.

La vendetta dei mafiosi arriva nel modo più subdolo quando Gaetano Rizzo (Costantino Comito), il capomafia che per anni lo aveva taglieggiato e che Pietro fra l’altro aveva frequentato da ragazzino, lo accusa pubblicamente di essere stato suo socio in affari. Sono solo fandonie, puro fango, ma ormai Pietro è mascariato (calunniato) e, incredibilmente, viene rinviato a giudizio per associazione mafiosa. Da accusatore è diventato imputato. E come tale deve difendersi, resistere: per sé, per i suoi dipendenti e soprattutto per la sua amata famiglia. Al suo fianco, c’è l’avvocato Baldani (Fortunato Cerlino), esperto in processi di mafia, che sarà costretto a ridefinire di continuo la propria strategia difensiva, diventando per Pietro una fonte di sostegno che va oltre il rapporto professionista – cliente.

Le foto di Mascaria, il film-tv su Rai 1 Guarda le altre 3 fotografie → Inevitabilmente le difficoltà di Pietro si ripercuotono sulla vita della famiglia. La moglie Mimma (Manuela Ventura) coltiva il sogno di trasferirsi in un’altra regione per costruire una vita diversa per i suoi figli. È una donna innamorata e premurosa, ma anche forte e lungimirante. La roccia a cui tutti si aggrappano. Dei tre figli, il maggiore, Riccardo (Christian Roberto), è quello che più si scontra con il padre, soprattutto quando e Pietro, preoccupato di possibili ritorsioni da parte della mafia dopo la denuncia, tende a limitare la sua libertà di movimento.

Riccardo ha un carattere ribelle e vive una vita serena, senza sapere nulla dei guai del padre. Ma un giorno scoprirà la verità e, da ragazzo sensibile qual è, saprà schierarsi dalla sua parte. Al punto che, diventato adulto, sarà lui a prendere in mano l’azienda del padre, cercando di tenerla a galla nonostante gli ostacoli che il sistema giudiziario pone sul loro cammino.

Primo fra tutti, l’esclusione dalla white list, con la conseguente impossibilità di lavorare negli appalti pubblici, in quanto Pietro è coinvolto in un procedimento giudiziario per mafia. Proprio lui, che per combattere la mafia ha messo in pericolo l’azienda, la sua vita e persino la famiglia, si vede negare l’accesso al lavoro.

Mascaria, significato

Cosa vuol dire “mascaria”? In siciliano, il termine “mascariamento” (da cui deriva “mascaria”, appunto), indica letteralmente l’imbrattarsi e quindi lo sporcarsi, ma si usa anche quando qualcuno viene calunniato. Nel caso della mafia, il mascariamento è una tattica con cui la criminalità organizzata diffama qualcuno, rendendolo poco credibile e facendo crescere il sospetto nei suoi confronti.

Mascaria, film-tv: quante puntate sono?

La fiction è in realtà un film-tv, quindi composto da un solo episodio, della durata di circa 100 minuti, in onda nella serata di giovedì 23 maggio.

Mascaria film-tv, cast

© Gianni Brucculeri

Fabrizio Ferracane è Pietro Ferrara: imprenditore e padre di famiglia che, dopo anni di oppressione mafiosa, ha il coraggio di ribellarsi e smettere di pagare il pizzo. Quella stessa azione eroica, però, gli si rivolta contro. Pietro viene accusato falsamente di aver collaborato con la mafia. Dovrà combattere questa terribile calunnia per sé stesso e per la sua famiglia.

imprenditore e padre di famiglia che, dopo anni di oppressione mafiosa, ha il coraggio di ribellarsi e smettere di pagare il pizzo. Quella stessa azione eroica, però, gli si rivolta contro. Pietro viene accusato falsamente di aver collaborato con la mafia. Dovrà combattere questa terribile calunnia per sé stesso e per la sua famiglia. Manuela Ventura è Mimma Ferrara: la moglie di Pietro è la prima a volersi togliere dalla brutta realtà in cui vivono, fatta di ricatti, oppressione e omicidi. Sostiene il marito durante la sua dura lotta alla mafia, anche nei momenti più difficili. Una donna forte, sul lavoro e in famiglia, ma anche una madre affettuosa e comprensiva.

la moglie di Pietro è la prima a volersi togliere dalla brutta realtà in cui vivono, fatta di ricatti, oppressione e omicidi. Sostiene il marito durante la sua dura lotta alla mafia, anche nei momenti più difficili. Una donna forte, sul lavoro e in famiglia, ma anche una madre affettuosa e comprensiva. Christian Roberto è Riccardo Ferrara: figlio maggiore di Pietro, studia per seguire le orme del padre all’interno dell’azienda di famiglia. All’inizio della storia è solo un ragazzino, che però sarà costretto a crescere troppo in fretta. Sostiene il padre fino alla fine e poi sarà lui a raccoglierne l’eredità guidando un’azienda piena di giovani volenterosi.

figlio maggiore di Pietro, studia per seguire le orme del padre all’interno dell’azienda di famiglia. All’inizio della storia è solo un ragazzino, che però sarà costretto a crescere troppo in fretta. Sostiene il padre fino alla fine e poi sarà lui a raccoglierne l’eredità guidando un’azienda piena di giovani volenterosi. Fortunato Cerlino è l’avvocato Baldani: figura di grande caratura che rappresenta Pietro durante il vittorioso processo alla mafia. Sarà lo stesso a difenderlo quando gli verranno rivolte le false accuse. Un legale di sani principi che crede fortemente nel valore della giustizia.

figura di grande caratura che rappresenta Pietro durante il vittorioso processo alla mafia. Sarà lo stesso a difenderlo quando gli verranno rivolte le false accuse. Un legale di sani principi che crede fortemente nel valore della giustizia. Costantino Comito è Gaetano Rizzo: mafioso che tormenta Pietro chiedendogli il pizzo, e che il protagonista decide di denunciare.

mafioso che tormenta Pietro chiedendogli il pizzo, e che il protagonista decide di denunciare. Gaetano Aronica è il Commissario Gaetano Trabia: colui che indaga sul caso di Pietro.

colui che indaga sul caso di Pietro. Andrea Tidona è don Giorgio: parroco e guida spirituale di Pietro.

Mascaria, film-tv: storia vera

Mascaria è tratto da una storia vera? No: gli sceneggiatori non si sono ispirati ad uno specifico fatto di cronaca, ma hanno attinto da numerosi casi di mascariamenti avvenuti negli anni ai danni di alcuni imprenditori siciliani, rendendo il protagonista portavoce di queste storie.

Mascaria, film-tv: regista e sceneggiatori

Il film-tv è diretto da Isabella Leoni: “Questo film”, ha detto, “nasce dall’urgenza di raccontare una storia di un uomo coraggioso che ha saputo ribellarsi alle richieste e alle minacce della mafia diventando vittima di un ‘mascariamento'”. Il soggetto del film-tv è di Maura Nuccetelli e Giancarlo Germino, che hanno anche firmato la sceneggiatura, con la collaborazione di Giovanni Filippetto. A produrre, Mario Rossini per Red Film, con Rai Fiction.

Mascaria film-tv, dov’è stato girato?

Il film-tv è ambientato a Gela, in Sicilia, ma in realtà è stato girato in Calabria, a Cosenza, e nel Lazio. Le riprese sono state effettuate tra marzo e aprile 2024.

Mascaria, film-tv su RaiPlay

Oltre che durante la messa inonda su Raiuno, è possibile vedere Mascaria in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.