Nuove anticipazioni di mercoledì 22 maggio 2024 riguardanti la nuova puntata di Un posto al sole, la soap opera di Rai 3 giunta alla ventottesima stagione. L’appuntamento, come di consueto, è per le ore 20:50, subito dopo Il Cavallo e la Torre. Di seguito, potete scoprire le anticipazioni della puntata della soap opera ambientata a Posillipo, a Napoli, che narra le vicende di Palazzo Palladini, prodotta da Rai Fiction, FremantleMedia Italia e Centro di Produzione Rai di Napoli e in onda su Rai 3 dal 1996.

Anticipazioni Un posto al sole del 22 maggio (puntata 6453): Marina torna dalla vacanza

Guido e Claudia pericolosamente vicini

Nonostante l’insofferenza di Mariella (Antonella Prisco) nei confronti di Claudia (Giada Desideri), Guido (Germano Bellavia) decide di accompagnarla a fare il provino. Guido e Claudia, in questo frangente, vivranno un momento di pericolosa vicinanza. Le conseguenze dello scontro con Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), invece, gettano Raffaele (Patrizio Rispo) in un grande sconforto. A nulla sono servite le scuse che Raffaele ha chiesto a Ferri, seguendo il consiglio di Renato (Marzio Honorato).

Roberto continua a fare pressione a Diego

Marina (Nina Soldano) torna dalla vacanza che ha trascorso con Alice (Fabiola Balestriere). Marina è ignara di quello che è accaduto tra Roberto e Raffaele. Roberto, nel frattempo, continua a fare pressione a Diego (Francesco Vitiello), nel tentativo di farlo desistere dall’aiutare Ida (Marta Anna Borucinska), facendo leva su ciò che è successo con il padre.

