La stagione 2023-2024, per il mondo di Rai Fiction, potrebbe essere quello della rivoluzione per quanto riguarda la fruizione dei suoi titoli. Una rivoluzione che passa dalla sinergia con RaiPlay e dalla più che positiva esperienza di Mare Fuori 3. Si starebbe andando, infatti, nella direzione di proporre sempre più serie tv prima sulla piattaforma -sotto forma di box set- e poi sul piccolo schermo.

Stando a quanto scrive Cinguetterai, il prossimo autunno saranno ben due le fiction ad essere protagoniste di questo esperimento: Noi Siamo Leggenda ed Un Professore 2. Di Noi Siamo Leggenda già si sapeva che sarebbe stata proposta in anteprima su RaiPlay dal 4 ottobre 2023, giorno del debutto del primo episodio su Raidue (tra l’altro la serie il giorno successivo sarà disponibile anche su Prime Video, che la co-produce).

Per quanto riguarda Un Professore 2, invece, sarebbe una vera e propria novità: tutti gli episodi della seconda stagione dovrebbe essere messi a disposizione in streaming dal 16 novembre, quando debutterà su Raiuno (o addirittura qualche giorno prima). Da qui, appunto, il formato del "box set", ovvero dell'intera serie da poter vedere senza aspettare le uscite settimanali, dando così al pubblico due alternative: seguire la messa in onda televisiva oppure fare una maratona online.

Dicevamo che questa strategia nasce da Mare Fuori 3 che, di fatto, è stata la prima serie Rai destinata ad una rete e che ha invece debuttato con largo anticipo sul web, generando il successo a cui abbiamo assistito l’inverno scorso. Una strategia che guarda al pubblico più giovane, ovvero a quella fascia di telespettatori che fatica a stare dietro ai tradizionali tempi televisivi ed è più vicina alle nuove modalità di fruizione di contenuti. Non è un caso che Noi Siamo Leggenda ed Un Professore sono due dei titoli della prossima stagione che più si avvicinano a questa fascia.

La strada intrapresa coinvolgerà in futuro anche altri titoli? Con ogni probabilità sì: già nella stagione scorsa, dopo Mare Fuori, si cercò di ripetere l’operazione con Vivere non è un gioco da ragazzi. Con Noi Siamo Leggenda ed Un Professore, però, si punta su titoli che ancora prima della loro messa in onda stanno suscitando attese e curiosità tra i più giovani. Si cerca, insomma, di seguire un flusso e di accontentare i desideri del pubblico, piuttosto che obbligarlo a sottostare a vecchie regole, con il rischio che la noia dell’attesa prenda il posto della curiosità frenetica.

Va anche ricordato, però, che questa strategia ha un preciso obiettivo, ovvero avvicinare il target dei giovani adulti al mondo delle fiction Rai. Ecco perché, con ogni probabilità, la Rai anticiperà in streaming l’uscita delle proprie serie solo in alcuni casi e non in altri. Quei titoli che si rivolgono ad un pubblico più adulto continueranno ad essere distribuite nella maniera classica, prima in tv e poi su RaiPlay (dove si possono seguire anche in diretta, ovviamente), mentre quelli che strizzano l’occhio a nuove narrazioni saranno sempre più destinate a questa doppia fruizione. La ricerca del nuovo fenomeno targato Rai Fiction e RaiPlay è appena cominciata.