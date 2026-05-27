Ritorni clamorosi a Beautiful: chi (ri)vedremo. Le anticipazioni americane

Il mondo della moda di Los Angeles sta per essere scosso da una vera e propria guerra dinastica e commerciale. Le ultime trame in arrivo direttamente dagli Stati Uniti promettono di ridisegnare completamente i rapporti di forza tra i corridoi della Forrester Creations e i piani alti della Spencer Publications.

Al centro della tempesta c’è Bill Spencer, pronto a sfoderare il suo storico cinismo imprenditoriale per lanciare sul mercato la “Logan Fashion“, la nuova creatura stilistica finanziata dalla sua holding. L’obiettivo del magnate è chiaro: dare una lezione memorabile a Ridge Forrester e dimostrare che l’egemonia delle sfilate può cambiare padrone.

Per farlo, Dollar Bill ha intenzione di sfruttare il momento di massima vulnerabilità della famiglia rivale. La rottura interna tra Brooke e Katie, unita alle crescenti frustrazioni di Hope, sempre più convinta di non ricevere il giusto riconoscimento alla Forrester, sta spingendo la giovane Logan tra le braccia della concorrenza.

Con l’ipotesi di un team composto da Hope e suo fratello Deke sotto l’ala protettrice degli Spencer, la nuova casa di moda ha solo bisogno della spinta definitiva. Ed è qui che entrano in gioco due clamorosi e inaspettati ritorni sulla scena di Los Angeles, capaci di ribaltare i giochi e lasciare lo stesso Bill senza parole.

Tra gioie familiari e vecchi rancori: le due facce dei nuovi arrivi a Los Angeles

La prima grande sorpresa per la famiglia Spencer è il ritorno a casa del secondogenito, Wyatt. Un rientro che ha del clamoroso, visto che le vicende passate sembravano aver allontanato definitivamente il personaggio dalle dinamiche cittadine.

Il giovane, rimasto sempre fedele agli affari di famiglia, si appresta a prendere in mano le redini della strategia pubblicitaria della Logan Fashion, offrendo a suo padre e a suo fratello Liam il braccio operativo necessario per tentare il grande sorpasso ai danni dei Forrester. La ricostituzione del trio maschile degli Spencer rimette in moto una macchina da guerra aziendale che promette di far tremare l’alta moda.

Se l’arrivo di Wyatt porta entusiasmo e compattezza nel clan, il secondo ritorno rischia invece di incendiare nuovamente vecchie polveriere. A Los Angeles si è riaffacciata infatti Shauna Fulton, un volto legato a ricordi tutt’altro che sereni sia per gli Spencer che per i Forrester.

La madre di Flo, nota per i suoi trascorsi burrascosi e per i passati tentativi di infiltrarsi nell’alta società manipolando Ridge, rappresenta una vera e propria mina vagante. Resta da chiarire se la donna sia tornata per tutelare gli interessi della figlia o se nasconda un piano personale.

Bill Spencer, tuttavia, ha dimostrato più volte di saper stringere patti anche con i propri nemici: se Shauna dovesse rivelarsi un’alleata utile per colpire la Forrester Creations, il magnate potrebbe decidere di mettere da parte il passato, aprendo la strada a un’alleanza imprevedibile e ricca di colpi di scena.