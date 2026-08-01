Un posto al sole, le anticipazioni dal 3 al 7 agosto 2026: l’ultima settimana prima della pausa estiva

Prima dell’arrivo della pausa estive un caleidoscopio di emozioni e colpi di scena attende i fan di Un Posto al Sole: ecco che cosa accadrà tra il 3 e il 7 agosto.

Un posto al sole si avvicina all’ultima settimana di puntate inedite prima della pausa estiva. Da lunedì 3 a venerdì 7 agosto 2026, su Rai 3, le storie di Palazzo Palladini resteranno in bilico tra tensioni familiari, chiarimenti attesi e qualche scossa emotiva. Per il pubblico della soap napoletana, appuntamento fisso del preserale Rai, saranno giorni di passaggio: non una chiusura vera e propria, ma un tratto di racconto pensato per accompagnare i personaggi verso lo stop di metà agosto.

UPAS si ferma: pausa dal 10 agosto, ritorno il 24

La programmazione di UPAS si fermerà da lunedì 10 agosto 2026, come accade ogni estate dopo mesi di messa in onda quasi senza interruzioni. Le nuove puntate di Un posto al sole dovrebbero tornare su Rai 3 lunedì 24 agosto. Prima, nelle serate di giovedì 20 e venerdì 21 agosto, sono previste alcune repliche, secondo le anticipazioni disponibili, utili a riprendere il filo delle storie. Una scelta pratica, già vista altre volte: due appuntamenti per rimettere insieme i pezzi.

La serie ambientata a Napoli, tra il condominio di Palazzo Palladini e i luoghi più riconoscibili della città, arriva così a una breve sospensione dopo una fase piuttosto movimentata. Non sarà uno stop lungo, ma per gli spettatori più fedeli cambia comunque la routine: niente episodio serale, niente sigla, niente passaggio quotidiano tra le vite di Luca, Alberto, Jimmy, Micaela, Manuela e Niko. Proprio per questo la settimana dal 3 al 7 agosto avrà un peso particolare: dovrà lasciare aperte abbastanza domande da tenere viva l’attesa fino al rientro.

Luca dopo la truffa, Alberto cerca un chiarimento

Nelle ultime puntate, Luca è finito dentro una storia amara: una truffa telefonica lo ha colpito e lo ha mandato in crisi, mettendo a nudo fragilità raccontate dalla soap senza calcare troppo la mano. Un episodio quotidiano, quasi banale per come nasce, ma capace di lasciare il segno. La telefonata, il raggiro, quella brutta sensazione di essere stati ingannati. Per Luca non è stato solo un problema pratico: è stato anche un colpo alla fiducia, al bisogno di sentirsi ancora lucido nelle proprie scelte.

A restituirgli un po’ di serenità è arrivato però un evento felice, almeno sufficiente a riportargli il buonumore e a spostare, per qualche momento, l’attenzione dalla delusione subita. Nello stesso intreccio, anche Alberto ha vissuto un passaggio delicato. Un incontro casuale gli ha dato l’occasione di chiarirsi con il figlio, riaprendo un dialogo che sembrava tutt’altro che semplice. Non tutto si risolve in pochi minuti, e in Un posto al sole le riconciliazioni raramente filano dritte. Ma il gesto c’è stato. E pesa.

Jimmy agita Micaela, Manuela e Niko aspettano una risposta

Sul fronte familiare, le anticipazioni di Un posto al sole dal 3 al 7 agosto 2026 puntano anche su Jimmy. Una sua iniziativa ha finito per gettare nel panico Micaela. Il dettaglio delle conseguenze sarà affidato alle puntate, ma il punto è chiaro: quando Jimmy prende posizione, o prova a muoversi da solo, gli equilibri degli adulti intorno a lui diventano subito più fragili. Micaela, impulsiva e non sempre pronta a gestire tutto con calma, si ritrova così davanti a una situazione che la obbliga a reagire.

Intanto Manuela e Niko attendono dallo psicologo il responso sui questionari. Un passaggio che potrebbe incidere sul loro rapporto e sul modo in cui entrambi leggono quello che sta accadendo tra loro. La soap, qui, sembra scegliere una strada più intima: non il colpo di scena urlato, ma l’attesa di una risposta, il disagio di una valutazione, la paura di sentirsi dire qualcosa che forse si sa già. Niko resta sospeso. Manuela anche. Attorno a loro, quella tensione fatta di sguardi, corridoi e frasi lasciate a metà, tipica delle storie sentimentali quando non hanno ancora trovato un punto fermo.

Un posto al sole, le puntate dal 3 al 7 agosto su Rai 3

Il calendario della settimana prevede cinque appuntamenti inediti con Un posto al sole, da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto 2026, come sempre nella fascia serale di Rai 3. Sarà l’ultimo blocco di episodi prima dello stop, con le trame concentrate sui nodi ancora aperti: la ripresa emotiva di Luca dopo la truffa, il percorso di Alberto dopo il confronto con il figlio, le conseguenze dell’iniziativa di Jimmy su Micaela e l’attesa di Manuela e Niko per il responso dello psicologo.

Per ora, le informazioni diffuse non entrano nel dettaglio delle singole puntate giorno per giorno. Meglio quindi attenersi a quanto già confermato dalle anticipazioni disponibili. La settimana, però, avrà una funzione precisa: accompagnare gli spettatori verso la pausa estiva di UPAS senza chiudere tutte le storie. Anzi, alcune potrebbero restare volutamente in sospeso fino al ritorno del 24 agosto. È il meccanismo classico della soap: lasciare una domanda sul tavolo, magari una sola, ma abbastanza forte da riportare il pubblico davanti alla tv dopo la pausa.