Il Paradiso delle Signore 11, ripartono i set: svelata la data del ritorno (con una novità)

Il Paradiso delle Signore 11 scalda i motori: svelata la probabile data del ritorno su Rai 1 a settembre e tutte le prime anticipazioni sulle trame e i destini dei protagonisti di Villa Guarnieri.

Il sipario è calato da pochissimo sulla decima stagione de Il Paradiso delle Signore, lasciando il pubblico di Rai 1 nel bel mezzo del classico limbo estivo fatto di nostalgie, interrogativi e teorie sul futuro.

La soap si conferma il regina indiscussa del daytime della televisione pubblica, un appuntamento pomeridiano capace di incollare alla sedia milioni di telespettatori grazie a quel mix perfetto di melò, ricostruzione storica e dinamiche sentimentali nella Milano degli anni Sessanta. Ma per la macchina produttiva di Rai Fiction e Aurora TV non c’è tempo per le vacanze: i motori della stagione numero undici sono già caldissimi.

La domanda che rimbalza con maggiore insistenza tra i corridoi di Viale Mazzini e sui forum dei fan riguarda, ovviamente, la data del ritorno in onda. Sebbene la Rai non abbia ancora diffuso i palinsesti ufficiali tramite comunicato stampa, le indiscrezioni dei beninformati convergono tutte verso un’unica direzione: lunedì 7 settembre 2026.

Si tratterebbe di una partenza leggermente anticipata rispetto al passato, ma del tutto in linea con la strategia aziendale di blindare immediatamente la delicatissima fascia del primo pomeriggio, attorno alle 16.10, evitando di lasciare spazio alla concorrenza. A dare concretezza a questa ipotesi c’è la partenza dei lavori sul set: le riprese dei nuovi episodi sono ufficialmente cominciate negli studi Videa di Roma proprio negli ultimi giorni di maggio.

Chi va via, chi è confermato

Le trame della passata stagione hanno lasciato aperti nodi narrativi a dir poco cruciali. Gli spettatori attendono di capire l’evoluzione del rapporto tra Marcello e Rosa, quest’ultima dichiarata fuori pericolo dopo un delicato intervento chirurgico.

C’è poi l’enigma legato a Irene e Johnny, partiti per un viaggio con la benedizione familiare, il cui rientro nel capoluogo lombardo resta avvolto nel mistero. Ma il vero fulcro del prossimo capitolo sarà indubbiamente il segreto sulla paternità di Odile, una bomba a orologeria pronta a esplodere e a ridefinire per sempre i già precari equilibri di Villa Guarnieri, dove Umberto e la Contessa Adelaide saranno costretti a fare i conti con verità scomode.

Se la presenza di Matteo Portelli e della Contessa di Sant’Erasmo è ormai una certezza granitica, restano in bilico i destini di figure chiave come Marta e Anita. Per il pubblico si preannuncia un autunno di grandi rivoluzioni, in cui le dolorose assenze lasceranno spazio a volti nuovi pronti a conquistare il cuore degli appassionati.