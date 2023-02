Che il debutto in anteprima di Mare Fuori 3 su RaiPlay sarebbe stato un successo se lo aspettavano tutti. Ma non tutti si aspettavano numeri così alti. A solo un giorno dall’uscita della prima metà della terza stagione (la seconda resta inedita) Mare Fuori 3 ha conquistato il titolo di contenuto più visto di sempre su RaiPlay.

I numeri parlano chiaro: nell’arco di sole ventiquattro ore (i nuovi episodi sono stati messi a disposizione da mercoledì 1° febbraio 2023) Mare Fuori 3 ha ottenuto otto milioni di visualizzazioni e 3,5 milioni di ore di visione. Un risultato che rende la serie il titolo più visto di sempre nel perimetro Auditel, nella prima giornata di disponibilità su una piattaforma digitale nel nostro Paese.

Quello che alla vigilia del debutto poteva sembrare un esperimento, ovvero rendere disponibile una serie -anche se non integralmente, ma anche con un solo episodio- in anteprima su RaiPlay prima che sulla tv lineare, è diventata la conferma di quanto la piattaforma della Rai possa servire a lanciare nuovi fenomeni o a consolidarne altri.

Senza contare, poi, la vicinanza al pubblico più giovane, quello che ripetiamo essere sempre più restio ad avvicinarsi al piccolo schermo: la metà degli spettatori che ha visto la serie ha infatti meno di 25 anni. A beneficiarne è stato anche tutto RaiPlay: nella sola giornata di mercoledì sono state più di 300mila le nuove iscrizioni alla piattaforma che, grazie a Mare Fuori, triplica il tempo speso nella fruizione dei propri contenuti e ottiene una quota mercato del 75%, raddoppiando le visualizzazioni rispetto al giorno precedente. Per la sola prima puntata della terza stagione, sono stati oltre un milione i device collegati durante il corso della giornata.

Fiction Mare Fuori 3, l'uscita su RaiPlay (e poi su Rai 2): anticipazioni, cast, puntate e location della serie fenomeno Un successo la cui spiegazione, secondo l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes, è molto semplice:

“La serie propone storie nelle quali i ragazzi si riconoscono, utilizza nuovi linguaggi nella fiction, sfrutta al meglio le potenzialità delle diverse piattaforme e sviluppa una comunicazione in grado di valorizzare al meglio quanto Rai produce. Il mio ringraziamento va a Rai Fiction e Picomedia, al regista e a tutti i protagonisti di questa formidabile avventura. E un grazie sincero al pubblico più giovane, ai ragazzi che hanno dato e danno fiducia alla Rai indicando una strada che continueremo a percorrere convintamente”.

Fiction Mare Fuori 3, la conferenza stampa in liveblogging La strada intesa da Fuortes è quella della co-esistenza tra streaming e tv tradizionale, in una sorta di abbraccio che vedrà due mondi e due linguaggi imparare a sostenersi l’un altro, cercando di avvicinare il pubblico più propenso alle piattaforme alla tv classica e chi non è ancora abituato ad usufruire dei vantaggi delle AVOD (ovvero le Advertising Video on Demand, come RaiPlay) a conoscerli meglio.

I numeri di Mare Fuori 3 sono destinati a crescere, puntando a nuovi record. Sarà curioso vedere se questo successo avrà delle conseguenze anche sulla messa in onda televisiva: perché se è vero che i primi sei episodi sono già online, i restanti sei restano ancora inediti e, salvo sorprese dell’ultimo minuti, sarà Raidue, dal 15 febbraio, a mandarli in onda in prima tv.