Archiviata la puntata natalizia della vigilia, è tempo di dare un’occhiata al menu che zia Mara ci sta preparando per il cenone di San Silvestro. Domenica 31 dicembre 2023 infatti è prevista una nuova puntata, per la precisione la sedicesima, di Domenica in. Una puntata tutta vestita a festa, con ricchi premi e cotillons, come direbbe il grande Renzo Arbore. E’ il momento quindi qui su TvBlog di vedere gli ospiti, i temi, i protagonisti della puntata di Domenica in, stagione 2023-2024, l’ultima dell’anno in corso.

L’oroscopo di Paolo Fox per il 2024

Alla vigilia del 2024 non si può non chiedersi come potrà essere il nuovo anno in arrivo. Per questo Domenica in ospiterà nella sua puntata del 31 dicembre Paolo Fox che racconterà l’oroscopo del 2024 segno per segno.

Il cinema italiano a Domenica in con Siani, Accorsi, De Luigi

Eccoci poi agli altri ospiti della puntata numero sedici di Domenica in con Alessandro Siani e Rocco Hunt che parleranno del loro film “Succede anche nelle migliori famiglie”. Ospiti inoltre Stefano Accorsi e Fabio De Luigi che parleranno del film che li vede fra i protagonisti, ovvero “50 km all’ora“.

Pavone e Leali, due miti della musica leggera italiana da zia Mara

Spazio poi alla musica con due colonne della canzone italiana di sempre, ovvero Rita Pavone e Fausto Leali. Con loro Mara farà una delle sue interviste a cuore aperto, ma sarà anche l’occasione per riascoltare alcuni dei loro brani di grande successo di sempre.

Dalia Gaberscik ed il ricordo del papà Giorgio Gaber

Rimanendo sempre nel mondo della musica ospite di Mara Venier sarà Dalia Gaberscik, figlia del grande Giorgio Gaber. Si parlerà del celebre papà di Dalia e del docufilm “Io, noi Gaber”.

L’orchestra Casadei e Alessandro Ristori per festeggiare San Silvestro

Ancora musica poi per entrare dentro nel clima della sera di San Silvestro, da sempre votata ai festeggiamenti, con l’orchestra spettacolo di Mirko Casadei e le sue festose canzoni romagnole. Ospite anche il rampante Alessandro Ristori che canterà la sua versionissima di “Cocktail d’amore“.

Puntata quindi molto divertente e scoppiettante quella che si prospetta per il giorno di San Silvestro di Domenica in. L’appuntamento dunque è per la sedicesima puntata il 31 dicembre 2023 a partire dalle ore 14 su Rai1, il tutto diretto e condotto da Mara Venier.