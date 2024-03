Dopo la conclusione di Doc 3 – Nelle tue mani e prima della partenza di Don Matteo 14 (prevista per il 21 marzo), Raiuno dedica una serata ad Alda Merini con un film-tv che ne racconta la vita. Folle d’amore, in onda giovedì 14 marzo 2024, proporrà il ritratto di un’icona contemporanea inedito e appassionante: oggi, giovedì 7 marzo 2024, alle 12:00, la presentazione in conferenza stampa, che TvBlog segue in liveblogging.

Nella Sala Sergio Zavoli della sede Rai di via Mazzini a Roma intervengono Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction; Elda Ferri, produttrice di Jean Vigo Italia; il regista Roberto Faenza; Arnoldo Mosca Mondadori ed il cast che ha dato volto ai vari personaggi.

In primis Laura Morante, interprete della protagonista, affiancata da Federico Cesari (Skam Italia e Tutto chiede salvezza), Rosa Diletta Rossi (Maria Corleone), Mariano Rigillo (Mentre Ero Via), Giorgio Marchesi (Un Passo dal Cielo), Alessandro Fella (Il Paradiso delle Signore), Luca Cesa (Il Generale Dalla Chiesa) e Sofia D’Elia (Il Capitano Maria).

Prodotto da Rai Fiction e Jean Vigo Italia e con la distribuzione internazionale di Beta Film GmbH, Folle d’amore racconta la vita della poetessa Alda Merini: dal disagio psichico alla maternità, dagli amori impossibili fino all’accesso alla cultura e alla fama.