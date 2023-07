Frasi motivazionali per trovare sempre il meglio anche nelle situazioni difficili e superare i propri limiti, ma anche battute e molta autoironia. E poi, ovviamente, il giallo: Blanca 2 si è presentata oggi, mercoledì 26 luglio 2023, ad una platea di 700 giovani del Giffoni Film Festival, con il primo trailer e le prime anticipazioni della seconda stagione.

Non poteva mancare la protagonista Maria Chiara Giannetta, che con Blanca ha ottenuto la consacrazione sul piccolo schermo (con tanto di co-conduzione a Sanremo 2022), affiancata nell’incontro con il giovanissimo pubblica da Sara Ciocca, che nella serie interpreta Lucia, la giovane che stringe un legame particolare con la protagonista.

di Blanca 2 è già stata annunciata: la serie andrà in onda dal 5 ottobre 2023 su Raiuno e RaiPlay (dove si può fare un rewatch della prima stagione, riproposta anche in replica televisiva a giugno).

“In questa stagione Blanca è una ragazza che vuole crescere, alza l’asticella degli obiettivi che vuole raggiungere e dei limiti che vuole toccare, fino a farsi male per poi imparare la lezione perché è testarda”: così Giannetta riassume i nuovi episodi (difficile scoprire di più), aggiungendo di aver imparato molto dal personaggio di Blanca anche questa volta: “Quest’anno ho capito dove si può arrivare a cercare di capire fin dove ci si può spingere, le seconde stagioni sono molto stimolanti perché alzano il livello dei personaggi. Esplorare tante sfere di un personaggio come se fosse la quotidianità di una persona”.

Di Blanca scopriremo di più, ma il suo ottimismo resterà centrale, come dimostra una delle frasi da lei pronunciate, “La vita non è aspettare che passi la tempesta è imparare a ballare sotto la pioggia”. Inoltre, la protagonista si troverà ad avere a che fare, in una delle indagini di cui sarà consulente, con un altro personaggio non vedente. “Potrà affrontare un’altra realtà”, assicura l’attrice, che rivedremo anche nei primi mesi del 2024 in Don Matteo 14.

Secondo la sinossi rilasciata da Lux Vide, nei nuovi episodi “scopriremo segreti inaspettati sulla sua famiglia, che porteranno non pochi sconvolgimenti nella sua vita e in quella di chi le sta vicino, soprattutto ora che, diventata consulente della Polizia a tutti gli effetti, si trova ad affrontare anche sul lavoro nuove e difficili sfide, che la porteranno ancora una volta ad essere protagonista delle indagini al commissariato San Teodoro. Torneranno gli amati compagni di avventura: la fedele Linneo, Lucia, che avrà un ruolo ancora più importante nella vita di Blanca, l’amica Stella (Federica Cacciola), l’ispettore Liguori (Giuseppe Zeno), che farà ingelosire Blanca con una nuova fiamma che viene dal passato, il commissario Bacigalupo (Enzo Paci) e anche Sebastiano (Pierpaolo Spollon), di cui scopriremo nuovi lati inediti. Ma arriveranno anche personaggi nuovi che costringeranno Blanca a fare i conti con il suo passato e a decidere chi vuole essere”.