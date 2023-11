Dopo lo stop forzato della scorsa settimana dovuto all’indisposizione di Mara Venier, torna l’appuntamento con la diretta di Domenica in per la decima puntata. Mara dunque ora sta meglio, ha superato la malattia ed è pronta a tornare alla guida del suo programma del cuore. Il contenitore del pomeriggio del giorno di festa della prima rete della televisione pubblica torna dunque in onda domenica 19 novembre con una nuova puntata, anche questa ricca di ospiti e temi che andremo ad anticiparvi.

Teo Mammucari si racconta a Domenica in

Si parte da uno degli ospiti previsti per la puntata precedente, poi sostituita con un “meglio di“. Ospite di zia Mara domenica pomeriggio Teo Mammucari. Il celebre comico e conduttore televisivo sarà protagonista di un lungo faccia a faccia con zia Mara, dove si parlerà di un po’ di tutto, partendo naturalmente dalla sua lunga e fortunata carriera professionale. Ovviamente si parlerà anche della sua avventura di queste settimane a Ballando con le stelle, sempre su Rai1.

Il talk su “Ballando con le stelle”

Ed a proposito di Ballando con le stelle nella decima puntata di Domenica in non mancherà un talk sul famoso show del sabato sera di Rai1. Un talk che vedrà ospiti di Mara Venier alcuni dei protagonisti del varietà diretto e condotto da Milly Carlucci. Si segnalano in studio Rosanna Lambertucci, Antonio Caprarica, Ricky Tognazzi, Simona Izzo, Guillermo Mariotto e Rossella Erra. Un ricco parterre dunque per discutere della quinta puntata di Ballando con le stelle, terminata poche ore prima.

I protagonisti del “Professore 2” a Domenica in

Sempre dalla puntata numero nove di Domenica in , ospiti di zia Mara gli attori della fiction di Rai1 Il Professore 2. Fiction che caso ha voluto sia dovuta slittare di una settimana e la cui prima puntata è prevista su Rai1 per giovedì 23 novembre. Ospiti della decima puntata di Domenica in per parlare di questo debutto televisivo gli attori Alessandro Gassman, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

Un Elfo da zia Mara

Sempre dal mondo del cinema ospite di Mara Venier il comico Lillo per parlare del suo film Elf me. Una pellicola che lo vede protagonista nelle vesti di un elfo. Il lungometraggio sarà disponibile dal 24 di novembre sulla piattaforma Prime Video.

Appuntamento dunque per la decima puntata di Domenica in diretta e condotta da Mara Venier a domenica 19 novembre dalle ore 14 su Rai1.