Dopo la quarta puntata di Ballando con le stelle andata in onda sabato sera su Rai 1, ecco che la squadra capitanata da Milly Carlucci è pronta a preparare la sfida di sabato prossimo. Una sfida che vedrà al suo centro la porzione dedicata al ballerino per una notte, che in realtà ultimamente sono diventati i ballerini per una notte.

Ballando con le stelle e il ballerino per una notte della quinta puntata

Anche nella puntata di sabato prossimo sarà presente un vip a ricoprire il ruolo di procacciatore del tesoretto che Alberto Matano assegnerà ad una delle coppie in gara. Dopo l’approdo di Giorgio Pasotti ed Anna Valle di sabato scorso, è tempo dunque di nuovo di un’altra celebrità, stavolta dal sapore musicale.

Matteo Bocelli ballerino per una notte

Matteo Bocelli, figlio di cotanto padre, è ormai più di un astro nascente del mondo della musica. Sarà lui il ballerino per una notte della quinta puntata di Ballando con le stelle. Lui è ormai una realtà non solo nella musica ma anche nel mondo della moda dove è un testimonial molto ricercato (è il volto della nuova campagna “Guess“). Il cantante 25enne è già una star mondiale ed è stato protagonista di un suo spettacolo musicale dal titolo “A night with Matteo”. Due sono state le date nel nostro paese di questo show, a Milano e a Roma di un tour mondiale che ha toccato e toccherà 12 nazioni fra cui Stati Uniti e Medio Oriente.

Uno show musicale che prende naturalmente le basi del suo disco d’esordio “Matteo” che contiene 12 pezzi (7 in inglese e 5 in italiano). Fra questi il singolo “Chasing Stars” scritto da Ed Sheeran con il fratello Matthew. Nel corso della quinta puntata di Ballando con le stelle, oltre a esibirsi come ballerino per una notte Andrea Bocelli canterà anche un brano.

Appuntamento dunque per la quinta puntata di Ballando con le stelle 2023 con Matteo Bocelli ballerino per una notte a sabato 18 novembre, subito dopo il Tg1 delle ore 20 con Milly Carlucci, naturalmente su Rai1.