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Valentina Vitale: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

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di Sebastiano Cascone
Valentina Vitale: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne
25 Marzo 2025 14:31

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, una nuova dama si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5. Si chiama Valentina Vitale ed è uscita con Alessio Pili Stella.

Conosciamola meglio:

Chi è Valentina Vitale di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Valentina ha 35 anni. E’ di origini campane ma vive, da diversi anni, a Milano. E’ la fondatrice di un brand di moda ed un’agenzia che offre pubblicità ed eventi per l’industria fashion.

Nella sua biografia ufficiale si legge che “è una giovane imprenditrice napoletana, per oltre 12 anni ha lavorato nel mondo del fashion e nel settore luxury.

Nata e cresciuta a Napoli, si è laureata in Fashion Business presso la Marangoni di Milano, per poi trasferirsi a New York City dove ha trascorso gli ultimi 11 anni.Dopo aver conseguito un master in marketing presso la Buckingham University di New York ha iniziato a lavorare per note multinazionali del beauty e della moda, costruendo le basi della sua carriera professionale nel settore.

Grazie ai suoi studi e all’esperienza acquisita, Valentina è attualmente una professionista del marketing che mette in campo le sue competenze anche nel settore della consulenza per lo sviluppo sul mercato USA di piccole/medio imprese italiane.

Questo percorso ha accresciuto maggiormente la sua passione per la moda e resa ancora più forte la sua capacità di leadership per guidare aziende ed individui al successo.

Se all’imprenditrice italiana, domandiamo qual è il fine che la induce di più a perseguire i suoi obiettivi, la sua risposta sarà “Supportare e dare potere alla forza lavoro femminile””.

Ha un profilo Instagram @valentinavvitale seguito, ad oggi, da oltre 38300 followers.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro RausaBarbara De SantiAlessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa PanicciaMargherita AielloMorena FarfanteBilalGaetano BiondiGiulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena NavoniValentina Di BartolomeoErika PignoccoDiego Di FazioCristina ZapponeValentina ErroiAngelo PerlaMaurizio LibertoIda Linda PiccininiEleonora RomaMarco DavinoGian Piero MazzarellaGiuseppe AugelloVincenzo Costabile, Letizia, Luana NicchinielloOrlando, Francesco, Sebastiano Mignosa, Valentina Vitale, Emanuele BertoloneDaniela ZanagaRuggiero d’AndreaLiviana LoratoAntonio LeoneDomenico LeoMassimo MeloniCosimo DadoranteAgnese De PasqualeCristina CianettiTanina MoscatoAnna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Isabella, Lucia MelilloDamiano FotiGiovanni SicilianoPierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Orlando Bastianelli, Marina, Arianna TumiottoRenato FrancionePrasanna ContiSabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca PolizziLiane Arias, Nadia Di DiodatoCristina Ferrara.

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