Valentina Vitale: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime puntate di ‘Uomini e Donne‘, una nuova dama si è fatta conoscere dal pubblico di Canale 5. Si chiama Valentina Vitale ed è uscita con Alessio Pili Stella.

Conosciamola meglio:

Chi è Valentina Vitale di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Valentina ha 35 anni. E’ di origini campane ma vive, da diversi anni, a Milano. E’ la fondatrice di un brand di moda ed un’agenzia che offre pubblicità ed eventi per l’industria fashion.

Nella sua biografia ufficiale si legge che “è una giovane imprenditrice napoletana, per oltre 12 anni ha lavorato nel mondo del fashion e nel settore luxury.

Nata e cresciuta a Napoli, si è laureata in Fashion Business presso la Marangoni di Milano, per poi trasferirsi a New York City dove ha trascorso gli ultimi 11 anni.Dopo aver conseguito un master in marketing presso la Buckingham University di New York ha iniziato a lavorare per note multinazionali del beauty e della moda, costruendo le basi della sua carriera professionale nel settore.

Grazie ai suoi studi e all’esperienza acquisita, Valentina è attualmente una professionista del marketing che mette in campo le sue competenze anche nel settore della consulenza per lo sviluppo sul mercato USA di piccole/medio imprese italiane.

Questo percorso ha accresciuto maggiormente la sua passione per la moda e resa ancora più forte la sua capacità di leadership per guidare aziende ed individui al successo.

Se all’imprenditrice italiana, domandiamo qual è il fine che la induce di più a perseguire i suoi obiettivi, la sua risposta sarà “Supportare e dare potere alla forza lavoro femminile””.

Ha un profilo Instagram @valentinavvitale seguito, ad oggi, da oltre 38300 followers.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici i cavalieri, le dame del trono over di Uomini e Donne 2025?

L’unico tronista di questa stagione, attualmente, è Gianmarco Steri. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Bilal, Gaetano Biondi, Giulia Vacca, Barbara D., Francesca Cruciani, Gloria Nicoletti, Elena Navoni, Valentina Di Bartolomeo, Erika Pignocco, Diego Di Fazio, Cristina Zappone, Valentina Erroi, Angelo Perla, Maurizio Liberto, Ida Linda Piccinini, Eleonora Roma, Marco Davino, Gian Piero Mazzarella, Giuseppe Augello, Vincenzo Costabile, Letizia, Luana Nicchiniello, Orlando, Francesco, Sebastiano Mignosa, Valentina Vitale, Emanuele Bertolone, Daniela Zanaga, Ruggiero d’Andrea, Liviana Lorato, Antonio Leone, Domenico Leo, Massimo Meloni, Cosimo Dadorante, Agnese De Pasquale, Cristina Cianetti, Tanina Moscato, Anna Grassi, Raimondo Bonicelli, Giuseppe, Isabella, Lucia Melillo, Damiano Foti, Giovanni Siciliano, Pierpaolo Lazzarini, Fabrizio, Orlando Bastianelli, Marina, Arianna Tumiotto, Renato Francione, Prasanna Conti, Sabrina Zago.

Le corteggiatrici, invece, sono Francesca Polizzi, Liane Arias, Nadia Di Diodato, Cristina Ferrara.