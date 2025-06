Agnese De Pasquale: chi è la dama del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, ex marito, figli, genitori, fratelli, curiosità, passioni di Agnese De Pasquale del trono over di Uomini e Donne

Dopo diversi anni di assenza, quest’anno, ad ‘Uomini e Donne‘, ad arricchire il parterre femminile del trono over di ‘Uomini e Donne’, è tornato un volto storico del programma di Maria De Filippi, ovvero Agnese De Pasquale. La donna ha intrapreso una serie di conoscenze (come quella con Alessio Pili Stella) che, però, non sono andate a buon fine. Si è dichiarata a Gianmarco Steri. E stuzzicato l’interesse di Giuseppe, il corteggiatore di Sabrina Zago, stregato letteralmente dal suo sguardo. Tanto da mettere in discussione la frequentazione con la stessa Sabrina.

Conosciamola meglio:

Chi è Agnese De Pasquale di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Agnese ha 41 anni. Ha vissuto a Bologna ma è di origine modenese. Ora vive a Milano con i suoi due figli, Emma Margot e Andrea Mael. Lavora come responsabile di una scuola e assistente sociale. Ha un master in Criminologia e sogna di diventare la direttrice di un carcere. Ama la forma fisica. Il suo film preferito è ‘Forrest Gump’.

Ha un profilo Instagram @agnesedepasquale che, ad oggi, ha oltre 10mila followers.

