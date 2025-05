Francesca Polizzi: chi è la corteggiatrice di Gianmarco Steri di Uomini e Donne

Nelle prime settimane sul trono di ‘Uomini e Donne‘, Gianmarco Steri ha approfondito la conoscenza con una delle sue tantissime corteggiatrici, scese in studio per conoscerlo, ovvero Francesca Polizzi.

Nell’ultima esterna, andata in onda, oggi 21 febbraio 2025, il tronista ha portato la ragazza a Centocelle: “Gianmarco porta Francesca a Centocelle: “Qua ci venivo spesso con gli amici, la prima comitiva. E’ un posto a cui sono molto legato. Hai qualcosa che mi piace. All’inizio, non ti avevo notato. Mi sei sembrata diversa in quello che hai detto, come l’hai detto. Non è facile trovare un certo grado di complicità”.

Conosciamola meglio:

Chi è Francesca Polizzi di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Francesca è laureata in Lingue e Letteratura, è di Palermo. E’ un’insegnante di inglese, cinese. Si è fatta notare perché ha paragonato Gianmarco a Mr Darcy, il protagonista del romanzo “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen. Ha un seguito molto importante su Tik Tok. E’ presente anche su Instagram con l’username @franzlizziee. Ha un seguito, ad oggi, di 51100 followers.

