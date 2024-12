Maurizio Rocchi: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Età, lavoro, Instagram, studi, genitori, fratelli, ex fidanzata, passioni, curiosità su Maurizio Rocchi del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, un nuovo cavaliere è approdato alla corte di ‘Uomini e Donne‘. Si chiama Maurizio Rocchi e, per un breve periodo, è uscito con Sabrina Zago.

Grazie al magazine ufficiale della trasmissione di Maria De Filippi, siamo riusciti ad ottenere maggiori informazioni sul cavaliere del trono over. E’ nato il 17 aprile 1963 sotto il segno dell’Ariete. Ha, quindi, 61 anni. E’ un ex atleta, deejay e, ad oggi, è un imprenditore. Sogna di incontrare una donna affascinante e ricca di sani principi. Non vive senza stimoli e nuovi obiettivi. Il suo soprannome è Michael.

“E’ stato un incontro molto bello, ho visto in Sabrina una donna di veri sentimenti e vorrei portare avanti questa conoscenza” sono state le sue prime impressioni a caldo dopo essere uscita con Sabrina che, però, ha voluto approfondire, nelle settimane successive, la conoscenza con Diego D. Adesso, invece, l’uomo sta uscendo con Gloria Nicoletti.

Sfogliando il suo profilo Facebook @michael.mauriziorocchi, scopriamo che è originario di Cesena ma vive a Riccione. E’ presente anche su Instagram con l’account @michaelmauriziorocchi.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli,, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Diego Tavani, Barbara D., Francesca, Gloria Nicoletti, Maurizio Rocchi, Valentina Di Bartolomeo, Erika, Diego B., Tiziana, Valentina Erroi, Gabriele Padoan, Matteo Valota, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.