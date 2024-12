Mary Chiaro: chi è la corteggiatrice di Michele Longobardi di Uomini e Donne

In una delle ultime puntate di ‘Uomini e Donne’, Michele Longobardi è uscita con una nuova corteggiatrice, di nome Mary Chiaro. Tra i due protagonisti del dating show di Maria De Filippi, è scattato un lungo e appassionato bacio.

Conosciamola meglio:

Chi è Mary Chiaro di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Mary ha 25 anni ed è di Napoli. Ha un profilo Instagram @mary_chiaro, che, ad oggi, conta oltre 500o followers. Ad oggi, però, non conosciamo il suo lavoro.

“Stavo guardando anche i tuoi comportamenti, delle altre nei tuoi confronti e tu nei loro. Veronica e Amal, per me, sono due ridicole. Le ho osservato e credo che stiano facendo vedere tutto tranne il loro interesse verso di te. Veronica, invece, di capire perché l’hai eliminata, porta il burattino? Per me, è show questo. Di Amal, invece, non parliamo proprio. E’ una presuntuosa di primo grado. Io sono me stessa. Ed è per questo che sono stata al posto mio. Non mi fido di te”.

Al termine dell’esterna, la ragazza gli ha regalato una maglietta di basket, fatta arrivare dal fratello. Il tronista le ha dedicato ‘L’altra poesia’ di Ultimo e Geolier, come colonna sonora della loro uscita.

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Barbara De Santi, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli,, Gabriele Bernardi, Andrea Magrini, Diego Tavani, Barbara D., Francesca, Gloria Nicoletti, Maurizio, Valentina Di Bartolomeo, Erika, Diego B., Tiziana, Valentina Erroi, Gabriele Padoan, Matteo Valota, Fabio Cannone, Prasanna Conti, Claudia D’Agostino, William Marino, Fabio Cannone, Sabrina Zago.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Gianmarco Meo, Ciro Solimeno, Amal Kamal, Veronica, Francesco De Martino, Federico, Mary Chiaro, Francesco Farina, Paolo Stile, Gianmarco Steri.