Età, lavoro, Instagram, figli, ex moglie, studi, viaggi, curiosità, sport, passioni di Gabriele Padoan del trono over di Uomini e Donne

Gabriele Padoan: chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nelle ultime settimane, ad ‘Uomini e Donne‘, stanno tenendo banco le tormentate vicende sentimentali di Gabriele Padoan che, dopo un lungo tira e molla, ha messo fine alla frequentazione con Sabrina Zago (con cui ci sono stati anche momenti di intimità). Il cavaliere del trono over, corteggiatissimo dal parterre femminile, ha deciso di darsi una seconda possibilità per trovare l’amore.

Conosciamolo meglio:

Chi è Gabriele Padoan di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Gabriele ha 65 anni ed è un ex consulente finanziario di un importante gruppo bancario. Ama viaggiare, il buon cibo, lo sport e la musica. Da giovane, infatti, ha lavorato nella radio libere di Jesolo. Ha una figlia che l’ha spinto a partecipare al programma di Maria De Filippi per rimettersi in gioco dopo essere diventato vedovo. Nel 2021, nel giro di pochi mesi, è rimasto vedovo ma ha perso anche la mamma e la suocera.

E’ stato sposato per 37 anni dopo 7 anni di fidanzamento.

Ha compiuto il cammino di Santiago, ad un anno dalla scomparsa della mamma e del suo anniversario di matrimonio, dal 14 al 29 settembre.

