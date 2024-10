Età, lavoro, Instagram, cognome, figli, ex moglie, origini, passioni, curiosità di Fabio C. del trono over di Uomini e Donne

Fabio C., chi è il nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne sceso per Gemma Galgani

Nel corso della scorsa puntata di ‘Uomini e Donne‘ di lunedì 28 ottobre 2024, Gemma Galgani ha accolto un nuovo cavaliere di nome Fabio C.. Conosciamolo meglio:

Chi è Fabio C. di Uomini e Donne? Età, lavoro, Instagram

Ad oggi, non si conosce il suo cognome o se sia presente sui suoi social.

Non parla perfettamente in italiano perché ha sempre vissuto all’estero per lavoro. Ha vissuto 55 anni a Toronto. I cugini l’hanno spronato a partecipare al programma per conoscere Gemma. Fabio ha 65 anni ed è vedovo da 3. Dal vivo, ha trovato la dama molto interessante. Ha apprezzato la sua calma e gli occhi profondi. Oggi, è in pensione ma si è sempre occupato di vendita all’ingrosso per i supermercati. E’ arrivato dalla Spagna.

Hanno ballato, a centro studio, anche Sess0 e Samba di Tony Effe e Gaia e ‘Bomba’ di King Africa. Il simpatico protagonista del trono over, fin dall’ingresso in studio, ha suscitato la simpatia di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Anche Gemma sembra essere molto contenta dell’arrivo del nuovo corteggiatore.

Tina: “Hai portato una ventata di allegria. Sei stato bravissimo, simpatico”

Chi sono i tronisti, i corteggiatori, le corteggiatrici di Uomini e Donne 2024 – 2025?

I tronisti di questa stagione, attualmente, sono Alessio Pecorelli, Francesca Sorrentino, Martina De Ioannon e Michele Longobardi. Il trono over, invece, annovera nel parterre volti storici e nuovi come Alessandro Rausa, Mario Cusitore, Barbara De Santi, Cristina Tenuta, Aurora Tropea, Alessio Pili Stella, Gemma Galgani, Maria Teresa Paniccia, Giada Rizzi, Margherita Aiello, Morena Farfante, Ida Pavanelli, Mario Verona, Armando Incarnato, Diego Tavani, Valentina Erroi, Ilaria Volta, Gabriele, Matteo Valota, Prasanna Conti, Andrea Magrini, Juri Carissimi, Fabio C., Sabrina, Gabriele Bernardi.

I corteggiatori e le corteggiatrici di questa edizione, invece, sono Lorenzo Marcosano, Gianmarco Meo, Genny Casu, Ciro Solimeno, Amal, Veronica, Federico, Paolo, Gianmarco Steri, Mattia Cacchione.